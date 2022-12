El pastisser Àlex Lera, de Sant Antoni de Vilamajor, Millor Jove Artesà Alimentari Innovador 2022

A més a més, per tercer any consecutiu, la Pastisseria Sant Llehí també ha sigut reconeguda amb el guardó Fava de Cacau que reconeix a les 50 millors pastisseries de Catalunya.

Els reconeixements han de tenir un acompanyament

El pastisserde Sant Antoni de Vilamajor ha estat guardonat amb el Premi alcorresponents a les edicions 2021 i 2022 respectivament, que atorga el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. El Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador es concedeix a joves artesans menors de 40 anys, que aportin innovació en l'artesania alimentària ja sigui amb la creació de noves especialitats, ús innovador dels ingredients i/o formats, i que a més millorin la qualitat dels productes i el prestigi del sector. El premi té una dotació de 3.000 euros.El pastisser vilamajorí representa la segona generació de pastissers que treballa des dels 14 anys a la pastisseria familiar. Treballa en: la brioxeria, la pastisseria i la xocolata on utilitza matèries primeres com fruits secs, fruita, nata, oli o nous de Catalunya i on combina la tradició i la pastisseria tradicional. Ha creat una marca pròpia de xocolata formada per una sèrie de 23 tipus de rajoles i, a nivell de processos, ha introduït elque és un humidificant natural a partir de carbohidrats de sucs de fruita i midó d'arròs que permet allargar la vida útil dels productes.En el decurs de l'acte, també es van lliurari (25 diplomats de l'edició del 2021 i 25 de l'edició d'enguany). Per oficis els diplomes corresponen a 21 forners, 14 pastissers, 11 carnissers-cansaladers-xarcuters, 4 xurrers i 3 formatgers. Els diplomes, que no tenen dotació econòmica, es concedeixen a artesans alimentaris que tinguin una experiència mínima de 15 anys i mèrits rellevants de creativitat, coneixements i divulgació.El diploma té per objectiu el foment dels valors econòmics, culturals i socials d'activitat a Catalunya i contribuir a la preservació i la revaloració de les petites empreses familiars que elaboren productes agroalimentaris. Entre les persones que van rebre uncorresponent a l'any 2021 hi ha dos flequers del, d'Arbúcies i, de Sant Celoni. També un pastisser,, de Sant Antoni de Vilamajor i pare d'Àlex Lera. Corresponent a l'any 2022 s'ha concedit un diploma al flequer, de Santa Maria de Palautordera.Els premiats al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador van recollir el seu guardó dilluns al vespre en un acte presidit per la consellera,, a l'Auditori de l'ONCE, de Barcelona. A més, un total de 50 persones van rebre el diploma d'Artesania Alimentària, un reconeixement a la trajectòria professional, domini tècnic i mèrits en la pràctica d’un ofici relacionat amb l’artesania alimentària. El diploma té per objectiu el foment dels valors econòmics, culturals i socials d’activitat a Catalunya i contribuir a la preservació i la revaloració de les petites empreses familiars que elaboren productes agroalimentaris.El pastisser Àlex Lera, avui continuava impulsant el sector participant en un concurs de crema cremada i aquest cap de setmana i el vinent serà a les fires de Llinars del Vallès i de Cardedeu. El seu pare, Jesús Lera, ha manifestat aque tant el guardó al seu fill de Millor Jove Artesà Alimentari Innovador com el seu diploma és una satisfacció per a la família "els reconeixements ajuden a tirar endavant i alhora és un impuls més per a l'establerta des de l'any 1983".Posa èmfasi en el seu fill "per ell és una empenta molt gran, fa artesania alimentària i treballa molt bé, com molta gent a Catalunya, per això cal que, al darrera dels reconeixements hi ha d'haver unper continuar treballant amb la màxima qualitat", ha remarcat Jesús Lera.