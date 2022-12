La Plataforma per l'Aigua de Granollers denuncia que la licitació del servei s'ha fet «a mida»

Laha denunciat que la licitació del contracte de la gestió del subministrament da la ciutatde les quatre empreses (la concessionària i tres més) que s'hi presenten. En una roda de premsa a la Porxada, la plataforma denuncia que "s'han trobatamb l'informe que l'Ajuntament va realitzar per sospesar quina opció de gestió del servei era més rendible" perquèLa plataforma ha denunciat que les bases s'han fet estan lluny de les consideracions que apuntava l'informe sobre la gestió del servei. El coordinador de l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública,, ha criticat que l'expedient preveu que la concessionària cobri 350.000 euros per despeses generals, "quan l'informe assenyalava que no cobraria res per aquest concepte". Segons recull SomGranollers, també ha alertat que la concessió és per a 20 anys i no per a 5 i que es preveuen 3,6 milions per inversions, quan la concessionària n'hauria d'invertir 22. A més, ha explicat que el cost d'explotació haurien de ser quatre milions, "mentre que la licitació en preveu 4,7", i que les tarifes pujaran un 3% tot i els 12 milions que podien fer pensar la congelació de les tarifes.Segons la plataforma, el consistori només va encarregar l'informe "per", i un cop s'ha descartat la gestió pública "es canvien les condicions i els números de manera radical".