Mollet augmentarà l'extracció d'aigua de pous davant la situació de sequera

L'Ajuntament de Mollet del Vallès dona a conèixer les mesures que s'aplicaran a la ciutat per donar compliment a l'decretada per l'Agencia Catalana de l'Aigua. En aquest sentit, l'Ajuntament ha fet públic un Ban on es precisen aquestes mesures, on es contemplen limitacions i restriccions en l'ús d'aigua a tot el municipi.Les mesures són d'i es mantindran mentre duri la situació actual: "En el cas que la situació s'agreugi i s'activi una nova fase com podrien ser l'estat d'excepcionalitat o escenari d'emergència, les mesures aquí reflectides variaran".Pel que fa a mesures adreçades a l'Ajuntament, eles farà com a màxim dos dies a la setmana i en horari de menor insolació (de 20.00 a 8.00) i prohibit en cas de pluja, igual que en el cas dels jardins particulars. El reg de les zones esportives es reduirà en un 40%, i es distribuirà al llarg de la setmana d'acord amb les necessitats de les entitats esportives. També s'incrementarà progressivament l'aportació d'aigua de fonts pròpies (pous), a la xarxa d'abastament municipal, d'acord amb els objectius marcats al Pla Especial de Sequera (Es garantirà el servei de neteja de la via pública en les mateixes condicions que l'actualitat i, pel que fa a la piscina municipal, continuarà funcionant amb normalitat. Pel que fa les fonts d'aigua potable no hi ha restriccions en aquesta fase.Pel que fa a mesures adreçades a la ciutadania i a les empreses, s'estableix unaper a cada tipus d'ús. En concret, pel reg agrícola (25%), usos ramaders (10%), usos industrials (5%), usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%).D'altra banda, el reg dels jardins particulars es pot fer a partir d'ara, com a màxim, dos dies a la setmana en horari de menor insolació (de 20.00 a 8.00). A més, el consistori destaca que "cal evitar el reg en moments de pluja".També s'explica que l'ús d'aigua potable per l'ompliment de piscines queda limitada exclusivament als casos següents: en cas de reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua; en el primer ompliment de piscines de nova construcció; i, en centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litre destinades al bany d'infants.Pel que fa a la neteja de vehicles, queda limitada limitada a la d'establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d'aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.Tot i això, es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals, ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.Quant a la neteja de carrers i mobiliari urbà, es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.L'alcaldessa de Mollet,, ha recordat que "Mollet és una ciutat molt responsable amb l'ús de l'aigua, però cal que tots i totes fem encara un major esforç, perquè l'aigua és un bé escàs. Només actuant de manera col·lectiva i responsable, contribuirem a minvar els efectes d'aquesta sequera i els que, en general, ens està provocant la crisi climàtica" i ha afegit "estic convençuda que els molletans i les molletanes sabrem estar a l'alçada d'aquest nou repte col·lectiu".