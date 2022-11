Granollers cedeix a l'Incasòl un solar al barri del Lledoner per fer 57 habitatges de lloguer assequible

57 habitatges de lloguer assequible

El programa de lloguer assequible de l'Incasòl

Aquest dimarts, l'alcaldessa de Granollers,, i la directora de l'Institut Català del Sòl (Incasòl),, han signat el dret de superfície a 75 anys, prorrogable a 99 anys, d'un solar del barri del Lledoner que permetrà la construcció d'unD'aquesta manera, l'Ajuntament posa a disposició de l'institut els terrenys del carrer del Ripollès, 75-85, situats al barri del Lledoner, que compten amb una superfície de, per a la promoció de, les places d'aparcament corresponents i locals comercials en planta baixa. Es preveu una reserva inicial delamb la voluntat que els joves tinguin opció a quedar-se a viure a la ciutat.Sisternas ha explicat que "l'Incasòl alinea la seva activitat estratègica amb els principis de l'Agenda 2030 per a la transició energètica. En aquest sentit convocarem un concurs de propostes arquitectòniques basat en l'excel·lència, les solucions constructives i energètiques sostenibles".Barnusell, per la seva banda, ha destacat que "fa mesos que treballem en aquest projecte i ara, per fi, és una realitat" i ha afegit que "treballem diferents línies per donar resposta a la demanda d'habitatge assequible a la ciutat. I ho fem a través de les aliances, amb la Generalitat, amb l'Agència Catalana d'Habitatge, amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), amb projectes d'habitatge cooperatiu, i amb la captació d'habitatges buits de particulars i amb convenis amb entitats bancàries".De fet, l'alcaldessa ha anunciat que l'Ajuntament de Granollers ha rebutde subvenció dels fonsper apresentats a la convocatòria del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Gairebé 850.000 euros d'aquesta subvenció es destinaran a l'edifici de 17 habitatges delque seran de propietat municipal i construïts amb fons municipals. El mig milió d'euros restant es destinarà a un projecte d'habitatge cooperatiu per construirL'acord signat entre l'Ajuntament i l'Incasòl preveu que el nou edifici d'habitatge de lloguer assequible al barri del Lledoner sigui una realitati podria estar construït l'. Així, es preveu convocar el concurs per a la redacció de projectes arquitectònics a l'inici del 2023, posant èmfasi en què les propostes siguin ambientalment sostenibles, amb grans balcons i finestres, i d'una qualitat arquitectònica excel·lent.Segons l'Ajuntament, l'Incasòl ha valorat molt positivament el solar cedit al barri del Lledoner, ja que és l'. Està situat a l'extrem nord del terme, en continuïtat amb la ciutat consolidada i connectant-la amb el gran parc del Lledoner, que ressegueix el riu Congost de nord a sud. En els darrers 10 anys s'hi ha anant construint i completant l'ordenació prevista. És un barri viu i equipat amb una escola bressol, una escola d'Educació infantil i el Centre Cïvic Nord, entre altres equipaments.L'Institut impulsa la construcció d'habitatge destinat a lloguer assequible mitjançant elamb els ajuntaments amb l'objectiu de facilitar i augmentar la promoció d'edificis d'habitatge. Aquest dret de superfície atorga a l'Incasòl la, de manera que puguinen el mateix solar dues propietats simultànies i completes: la propietat del sòl per part del consistori i la propietat de l'edificació per part de l'INCASÒL.Des del 2017 el programa de lloguer assequible de l'Incasòl actua en municipis amb una demanda contrastada i on el mercat requereix un sobreesforç al ciutadà per accedir a l'habitatge. Actualment, l'Incasòl té en marxa un total de 27 promocions, que sumen 1.188 habitatges i compten amb una inversió total de 161,30 milions d'euros. Durant el primer trimestre de 2023 és previst que es formalitzi la signatura de 10 convenis amb els Ajuntaments corresponents per a la seva incorporació al programa de lloguer, permetent així la construcció d'uns 500 habitatges més.