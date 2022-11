Caldes ampliarà la Comunitat Energètica Local per arribar a les 650 famílies el 2024

Veïns en espera

L'Ajuntament de Caldes de Montbui ampliarà la(CEL) per passarl'any 2024. L'Ajuntament rebrà un total d'1,3 milions d'euros procedents dels fons Next Generation que permetrà ampliar les teulades on ubicar les plaques, arribant a cobrir un 10% del terme municipal.La CEL calderina és una xarxa de plaques solars ubicades en edificis municipals, i que els usuaris, veïns propers al lloc on es troben, lloguen per abastir-se d'energia elèctrica. Això els permet reduir la factura elèctrica en uns 40 euros mensuals de mitjana, segons detallen fonts del consistori. L'energia que es produeix, a més, permet reduir en 200.000 euros la factura elèctrica pública municipal.El municipi va iniciar els passos l'any 2019 amb la declaració de l'emergència climàtica per unanimitat del ple, fet que va dur a crear l'oficina de transició climàtica i la redacció d'un pla específic d'actuació municipal, que va derivar en una de les principals actuacions en l'àmbit, la creació de la CEL. Després dels tràmits corresponents, a mitjans d'aquest 2022 es va posar en marxa, permetent a un centenar de famílies connectar-s'hi."Avui som líders a Catalunya en matèria de transició energètica, amb sis instal·lacions que multiplicarem en un any per set, arribant a un total de 22 i desplegant la cobertura de la CEL a tot el municipi", detalla l'alcalde,. Això permetrà arribar a les vuit urbanitzacions del municipi, així com als polígons industrials i al nucli urbà.En una primera fase, cap el març de l'any 2023, s'hi sumaran unes 200 famílies a la xarxa de la CEL, mentre que en una segona, a principis de 2024, ho podran fer 350 més. "L'objectiu és arribar a les 650 famílies connectades el 2024 a la CEL, el que suposa un 10% del terme municipal", afageix Pineda.Això serà possible gràcies a l'arribada dels fons europeus, i que reporta un benefici per a les arques municipals, ja que permet estalviar 200.000 euros en consum elèctric en edificis públics que depenen del consistori. Pel que fa als usuaris, han de pagar uns 50 euros anuals per poder-s'hi connectar, però la repercussió es tradueix en 40 euros mensuals d'estalvi a la factura de la llum.Aquest servei està pensat per aquelles famílies que no poden instal·lar les seves pròpies plaquest fotovoltàiques. Actualment es genera unsgràcies a les plaques municipals, que alimenten les cases de l'entorn.A dia d'avui ja hi ha llista d'espera per a poder-se connectar a la xarxa de la CEL, fet pel qual s'aniran admetent noves famílies a mesura que es vagin instal·lant noves plaques en equipaments municipals.