Tot a punt per la posada en marxa de l'ASSIR al Centre de Salut Granollers

El Departament de Salut continua amb l’equipament i posada en funcionament progressiva del, al carrer Girona. A l’abril es va inaugurar el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), ubicat a la planta baixa, i ara arriba el torn de lai de les primeres consultes d’atenció especialitzada.Aquest dimarts ja estaran operatives lesde la nova ASSIR. Amb el trasllat des de les instal·lacions actuals (al CAP Vallès Oriental, al carrer Museu) al nou edifici del carrer Girona, la unitat incrementa el nombre de consultes (de 8 a 15) i duplica la superfície (de 400 m2 a 1.000 m2 ).A banda de les consultes, l’ASSIR comptarà, com fins ara, amb una aula d’educació maternal, zona d’atenció a la ciutadania, magatzems i despatxos. En aquesta unitat territorial de salut sexual i reproductiva, gestionada per l’Institut Català de la Salut, s’ofereixen serveis d’atenció als joves, consell reproductiu, control i seguiment de l'embaràs, diagnòstic prenatal, interrupció voluntària de l’embaràs, educació maternal, atenció al puerperi, prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, activitat comunitària a persones adultes, educació afectiva i sexual i atenció a la violència vers les dones.Segons precisa l'Àmbit Metropolità Nord de la Regió Sanitària Barcelona, la cartera de serveis és la mateixa que s’oferia ara, "però en espais més amplis i confortables per a usuaris i professionals".D’altra banda, demà també començarà a funcionar al Centre de Salut Granollers la primera, gestionada per la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. Es tracta d’una consulta d’anestèsia (mèdica i d’infermeria) per a pacients que s’hagin d’operar a l’Hospital General de Granollers.Abans que acabi l’any també està previst que comenci el servei d’(de 8 a 20 hores) i l’activitat d’atenció ambulatòria del servei d’oftalmologia de l’Hospital, amb 12 consultoris.Aquests nous serveis s’afegeixen als que ja estan en funcionament actualment en aquest edifici del carrer Girona: el CUAP, la base de l’atenció domiciliària urgent de l’atenció primària i el programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES). Més endavant, es posaran en marxa els quiròfans de cirurgia menor i major ambulatòria, destinats a intervencions que no requereixin ingrés hospitalari, com les cataractes, galindons o hèrnies, entre d’altres. També s’hi traslladarà una base del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).La inversió total del Servei Català de la Salut en aquest projecte és de 15 milions d’euros.