Els Mossos han multat 450 conductors per superar els 100 km/h en el primer cap de setmana de limitació a l'AP-7

Les pantalles acústiques

Roda de premsa a Can Gener per la reducció de la velocitat a l'AP-7 Foto: Sergi Baixas

. Aquest matí, en una roda al barri de Can Gener de Sant Cugat, el conseller d'Interior,, ha reivindicat la importància de la implementació del nou límit de velocitat en el tram vallesà de l'AP-7 . I és que des del passat dijous, entre Granollers i el Papiol -del Vallès Oriental al Baix Llobregat- només es pot circular a un. Una reducció que s'emmarca en un nou pla d'actuació per millorar lai rebaixar laa l'autopista des de laa l'autopista.La mesura, acordada entre eli el, s'ha elaborat per gestionar l'a la via des del seu alliberament amb un consegüent. Tanmateix, confien que la nova normativa també permetii, en definitiva, millorar lade l'AP-7. Així mateix, es farà unper avaluar "possibles canvis i millores"."La mesura permetrà reduir el nombre d'accidents en aquells", ha apuntat Elena remarcant que també s'instal·larani es reforçarà laper garantir el compliment de la nova normativa. En aquest sentit, en les últimes 96 hores, el cos policial català ha registrat un increment de les sancions amb més deinterposades a aquest tram de l'AP-7 per incompliment del nou límit. De totes maneres, el conseller també ha volgut recordar que enguany Catalunya ha registrat unrespecte a l'any 2019.Pel que fa al proper pont de desembre, el republicà ha informat que es calcula la sortida de més dede l'Àrea Metropolitana. Així doncs, Trànsit s'ha preparat i habilitarà carrils addicionals, prohibirà la circulació de camions de 17 h a 21 h a les autopistes i reforçarà la presència del cos policial català al conjunt de les carreteres del país. Així mateix, Elena ha fet unaciutadana perquè vaig amb compte al volant.Per la seva banda, l'alcaldessa de Sant Cugat,, també ha celebrat la implementació d'aquesta reducció de velocitat que, de retruc, "ens ajudarà a pal·liar larespecte a l' excés de soroll provinent del trànsit de l'autopista i que provoca unentre el veïnat".A més a més, la republicana ha avançat que aviat començarà laal tram de Can Gener i que, de cara als pressupostos generals de l'Estat, es projectarà una partida per a començar a estudiar el perllongament d'aquestes pantalles acústiques fins a la zona de Valldoreix, també afectada.