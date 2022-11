Més de 300 corredors participen a la CNG4Camins en favor d'El Xiprer

Esport i solidaritat darrera de la línia de sortida de la 4a edició de la, que aquest diumenge va aplegar més deque van participar en aquesta cursa tipus trail en benefici d', l'entitat de Granollers, que acull i acompanya aquelles persones que, per diversos motius, pateixen solitud, pobresa, exclusió o marginació social. Amb els fons recollits es podrà donar l'oportunitat als joves que prenen part del projecte d'esmorzars d'El Xiprer de fer alguna pràctica esportiva perquè puguin aprendre a nedar al CNG.Elsvan ser els encarregats de donar el tret de sortida a la cursa, al pavelló de Can Bassa, després del tall de la cinta per part de les autoritats. I els 300 corredors van iniciar el recorregut per camins i corriols dels municipis de Granollers, la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, en sentit invers d'edicions anteriors.A la prova més exigent, la Trail Race -de(1km més que altres anys) i +240m de desnivell-, hi van prendre part 206 corredors. Va revalidar el títol per tercera vegada consecutiva, rebaixant la seva marca amb un temps de 50:03, ies va imposar en categoria femenina amb una marca de 57:36;va ser segon amb 51:27 iamb 1:00:12; iva repetir el tercer lloc de l'any anterior després de finalitzar els 14km en 52:25, mentre queva fer-la en 1:02:24.A l'Speed Race –6 km amb +100m de desnivell- hi van participar 92 corredors amb(19:32) i(26:41) es van alçar com a campions;(21:10) i(28:55), segons; i(22:01) i(30:37) van fer el tercer lloc.Previ a les curses d'adults, va tenir lloc una de les novetats d'aquesta edició: lesde caràcter lúdic, amb dos recorreguts segons edat: la Mini Race de 1,5km i +10m de desnivell per a nens i nenes de 8 a 10 anys; i la Kids Race de 3km i +40m de desnivell per a nens i nenes d'11 a 13 anys; amb recorregut circular per pista, la vintena de participants van gaudir del què és fer un petit trail.