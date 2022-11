El PSC de Sant Celoni i la Batllòria estrena local pensant en les eleccions municipals 2023

"Obrir una nova etapa cap al futur"





Lesdel 28 de maig de 2023 cada vegada són més a prop i els moviments dels partits polítics que es presentaran a la contesa electoral són més evidents. En aquest sentit, elha tornat a moure fitxa i dissabte passat va presentar en societat el seuelectoral, al carrer Abat Oliba de Sant Celoni."Un local obert a tothom. Un local que vol ser un lloc de trobada, de diàleg, un lloc d'escolta, on tothom pugui apropar-s'hi i dir la seva. Un local que ens ha de permetre encarar en millors condicions la recta cap a les eleccions municipals del més de maig.", va dir als presentsque, com es va anunciar setmanes enrere, serà el número dos de la candidatura socialista fent tàndem amb Eduard Vallhonesta Una circumstància que l'exalcalde de Sant Celoni no va passar per alt "ja sabeu que l'Edu i jo mateix formem un tàndem i que volem guanyar les properes eleccions municipals. Ens uneix una idea: fer que torni el millor de Sant Celoni i la Batllòria." Castaño va remarcar que el municipi téi els socialistes "oferim una proposta seriosa, valenta, responsable i preparada. Una proposta que va de debó".Estan convençuts que des del seu compromís amb Sant Celoni i la Batllòria "tenim el millor projecte i donarem un nou impuls al poble". Les seves credencials passen pel seny i la passió, trepitjar els carrers de tots els barris cada dia, aplicar valoirs i rigor i actuar actuar amb generositat i decisió "ho hem fet abans i", sentencia Joan Castaño.El cap de llista de la candidatura,, No va poder assistir a l'estrena del local per indisposició mèdica, de tota manera ha manifestat que Sant Celoni i la Batllòria necessita un"amb ambició, visió clara i que combini experiència i joventut". Una combinació ideal per aconseguir els objectius. Un Sant Celoni amb empenta, un poble per a tots i totes, de ciutadans, d'empreses, de comerciants, dels treballadors i de les entitats".Per l'actual portaveu del PSC a l'Ajuntament de Sant Celoni "és el moment d'guanyant les eleccions municipals i tornar al Sant Celoni de l'acord i el pacte, aprofitant les oportunitats, generant llocs de treball. Fer un nou impuls i obrir nous projecte, tornar al Sant Celoni que enyorem i recordem", assegura Eduard Vallhonesta.A la inauguració del nou local electoral també va ser-hi present, portaveu del grup socialista al Parlament de Catalunya. Va reclamar per Sant Celoni la construcció de l'edifici de l'ESO de l'Institut Escola Pallerola, la construcció del nou CAP i el restabliment de les urgències de pediatria a l'Hospital de Sant Celoni.