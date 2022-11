La multinacional Barat Alte garanteix la continuïtat industrial de la planta de Bosch de Lliçà d'Amunt

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el seu parlament a la planta de Barat Alte a Lliçà d'Amunt Foto: ACN

La multinacional francesagaranteix la continuïtat industrial a la planta dea Lliçà d'Amunt. La firma invertirà un total deper a dur a terme la seva activitat en la nau, on s'hi. Gràcies al procés de selecció, uns, tot i la voluntat d'assumir-ne una quantitat major. La resta de la plantilla provindrà de la planta que la mateixa companyia té a Parets del Vallès. El president de la Generalitat,, ha visitat aquest divendres la nau, tot destacant que el Govern aportaràen concepte d'ajut a la companyia.L'empresa de components per a l'automòbil Bosch va tancar la planta de Lliçà al juliol, deixant. Les negociacions per garantir l'activitat al centre de producció van obrir la porta a la francesa Barat Alte , que ara ha fet oficial l'acord per invertir 5 milions en adaptar les instal·lacions i omplir-les d'activitat i de feina, amb 150 empleats."Treballem en un sector com el ferroviari, és a dir, transport sostenible, i ens permetrà portar processos per a desenvolupar i que ara fem fora de Catalunya, d'Espanya i d'Europa", ha explicat el director general de Barat Alte,. A més, destaca el valor social que implica assumir la producció a la nau, la segona de què disposen al Vallès Oriental: "És important ajudar a pal·liar el drama que va suposar la marxa de Bosch, tot i que no hem pogut contractar tots els treballadors", ha afegit.Barat Gorup té origen francès, i és referent europeu en la. La seva aposta amb Catalunya va iniciar l'any 2019, quan va adquirir l'empresa Alte, especialitzada en la fabricació de mòduls de neteja per al mateix mercat.El procés de reindustrialització de la planta de Lliçà consisteix en internalitzar processos com la fabricació de quadres elèctrics, sistemes de control, dipòsits o peces mecanitzades, entre d'altres. De fet, ara ja s'hi treballa en la construcció de lavabos per a trens, concretament per a països com el Regne Unit o França.[3]Un impuls a la indústriaAquest divendres el president de la Generalitat,, i el conseller d'Empresa i Treball,, han visitat la planta en companyia del director general de la firma, i s'ha fet una reunió amb els agents implicats en el procés de reindustrialització, entre ells els representants sindicals. "Reindustrialitzar passa malauradament de vegades per processos com aquest, que parteixen d'un tancament", ha destacat Torrent.No obstant, el Govern manifesta el seu compromís en acompanyar les empreses que tinguin alternatives per garantir l'activitat en centres com el de Lliçà. "Cal abandonar els discursos pessimistes i mirar el futur amb optimisme, si treballem per alinear la capacitat i el talent dels treballadors, el compromís de les empreses i la voluntat transformadora de l'administració, podem aconseguir superar situacions de dificultats", ha assenyalat Aragonès.L'empresa invertirà un total de cinc milions a la planta, mentre que el departament d'Empresa i Treball ha concedit un ajut de 975.000 euros a l'empresa, en el marc de l'instrument de suport a la reindustrialització que va desenvolupar el 2021 com a actuació prioritària del nou Pacte Nacional per a la Indústria. "Som davant d'un exemple de l'esforç que estem fent conjuntament Govern, sindicats, ajuntaments i indústria per a preservar l'activitat del país", ha afegit Aragonès.