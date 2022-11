Irene Galán, nova cap de colla dels Blaus de Granollers

L’assemblea general de la colla dels, celebrada el passat diumenge, ha aprovat l’única candidatura presentada per renovar la junta gestora de l’entitat. Amb 13 integrants, la junta tindrà com a cap de colla, de 29 anys, que substitueix a, que després de tres anys en el càrrec havia anunciat al final de la festa major passada que no repetiria un altre any.Segons explica la colla, Galán és una persona implicada activament en el teixit associatiu de la ciutat. Va estar a la junta delsi a Blaus ha estat implicada en la festa des de petita. Fa tres anys que forma part de la junta.A l’assemblea es va aprovar una junta formada per, amb els nous membres Andrea Ventura, Sergi Gimeno, Guillem Gordillo, Roger Vergés i Alessio Cruz.La junta s’encarrega d’organitzar totes les colles i els aspectes més tècnics de la festa, i quadrar totes les activitats proposades per les colles de Blaus dins el programa.