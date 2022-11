Granollers i el Vallès Oriental entren en estat d'alerta per sequera

Mesures per reduir el consum d'aigua

Pla d’emergència en situació de sequera

Aquest divendres, 25 de novembre,han entrat en. L’Ajuntament ha activat el Pla d’emergència en situació de sequera, amb un seguit de mesures i consells per reduir el consum d’aigua i de recursos hídrics.El consum d’aigua de la població. Teòricament, el consum mitjà d’aigua a Granollers és de 216 litres, incloent-hi els consums industrials; per tant, un consum d’aigua inferior als màxims permesos en situacions de nivell d’alerta i excepcionalitat per sequera.En estat d’alerta, l’(Agència Catalana de l’Aigua) declara que l’ús d’aigua en l’agricultura s’ha de limitar en un 25 %, un 10 % en ramaderia, un 5% en la indústria, un 5 % en l’ús recreatiu i un 30 % en els recreatius amb reg, com poden ser els camps de golf.Les mesures, tant de caràcter públic com particular, de vuit del vespre a vuit del matí, amb el mínim d’aigua possible i adaptant-se a les condicions de temperatura i humitat. Els jardins particulars només es podran regar dos dies a la setmana. I cal restringir el reg automàtic en moments de pluja amb sensors o amb altres formes de supervisió.Pel que fa a l’ús d’aigua per al, només es podrà fer amb la quantitat indispensable per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres, i per garantir la qualitat sanitària. El pla permet omplir piscines de nova construcció i en centres educatius, si bé aquesta és una mesura pensada per temporada d’estiu.La neteja de carrers per part de l’Ajuntament es farà amb lad'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable. La ciutadania només podrà fer neteja de carrers, paviments, façanes i similars amb pal de fregar, galleda i esponja, o amb sistemes de neteja d'alta pressió.Laqueda limitada en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda. Els vehicles de transport de menjar, transport d'animals, ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments queden exclosos d’aquestes limitacions.No es podran omplir fonts ornamentals ni llacs artificials o altresde l'aigua; només els que facin de suport vital de vida aquàtica, que es podran omplir amb el mínim d'aigua imprescindible pel manteniment d’aquesta.Aquestes i altres mesures queden recollides en el, aprovat per unanimitat en el ple d’aquest mes de juliol. El pla recull un centenar de mesures per a la reducció del consum i dels recursos hídrics, algunes de caràcter preventiu, altres continuades que s’inicien en fase de normalitat i prealerta, i altres que es posen en marxa en cas de sequera, diferenciades segons la situació sigui d’alerta o d’excepcionalitat, amb diferents graus d’emergència.