Mollet diu «no» a la violència masclista

s'ha adherit un any més al, que se celebra avui, 25 de novembre. A les 12 del migdia s'ha celebrat l'acte central de la jornada amb la lectura del manifest unitari amb la participació de les associacions i grups de dones i els instituts de Secundària de Mollet. L'acte ha comptat amb l'actuació de Merit Fernández i Anna STOrtiz, membres de l'Associació de Músics i Artistes de Mollet (AMAM).La plaça de la Vila s'ha omplert de l'alumnat de les escoles i instituts de la ciutat, les associacions de dones, d'altres associacions de la ciutat i ciutadans i ciutadanes a títol individual que s'han sumat al minut de silenci.Coincidint amb el 25-N, avui s'han instal·lat a 4 entrades de la ciutat cartells permanents que declaren Mollet lliure de violència masclista. Els cartells estan situats a: avinguda Burgos, al lateral de la rotonda de la ronda; avinguda Badalona, a la incorporació del ramal de la C-17; avinguda Antoni Gaudí cantonada c/ del Bosc; i carrer Francesc Layret, a la rotonda amb c/ Nicaragua.