Les Franqueses demana una llamborda Stolpersteine en memòria d'un deportat a Mauthausen

L’Ajuntament de les Franqueses treballa en un. Entre d’altres, aquest projecte inclou una investigació sobre persones que van patir els estralls de la guerra. Segons aquestes investigacions, hi ha una persona que va viure a les Franqueses que va ser, a Àustria, d’on va sortir viu.Segons explica el consistori, qquesta mateixa setmana, l'equip tècnic que porta el projecte s'ha reunit amb la seva família per poder aportar més informació a aquest assumpte i refer el recorregut que va fer des que va marxar de les Franqueses, així com quin va ser el seu destí al sortir del camp de concentració. També està en contacte amb l’entitatper recopilar més dades sobre el seu recorregut.De la informació que s'ha recollit fins ara es desprèn que va marxar de les Franqueses cap al front, a Montsó. Des d’aquí se li perd la pista, però se sap que va ser empresonat durant la Segona Guerra Mundial al, a Vesoul, a França, des d’on surt en tren cap a Mauthausen el 6 d’agost de 1941. Finalment arriba al camp de concentració d'Àustria el 8 d’agost de 1941 iActualment des de l’Ajuntament s’està investigant per poder refer el trajecte d’aquest veí de les Franqueses des que va marxar del municipi i saber cap a on es va traslladar una vegada va sortir del camp de Mauthausen. Una investigació que es també es portarà a terme conjuntament amb l’entitat Amical de Mauthausen i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.És en aquest sentit que l'Ajuntament de les Franqueses ha demanat a la Generalitat col·locar unaal municipi en memòria d'aquesta persona deportada. Des del consistori ja s'han iniciat els contactes amb el Memorial Democràtic, que ha demanat l'adhesió de l'Ajuntament al projecte per ple. Un punt que s'ha aprovat en el ple d'aquest mes de novembre per unanimitat. Cada peça és artesanal i actualment hi ha una llista d’espera d’uns tres anys per rebre-la. Mentrestant, l'equip tècnic anirà avançant en la investigació.