Aprovada la licitació de la primera fase de la reforma de la futura seu del Consell Comarcal

El ple delha aprovat la licitació del contracte mixt per a la primera fase de laper a la implantació de la nova seu. El punt es va incorporar per urgència i va comptar amb els vots favorables de tots els grups i l'abstenció de Ciutadans.El contracte inclou dues parts: la primera, de redacció dels projectes bàsic i executius, inclosos tots els treballs preliminars, que es preveu dur a terme al llarg de l'any 2023; i la segona part, d'execució de les obres, que té un termini deEl pressupost de licitació ésIVA inclòs, i el termini de presentació d'ofertes finalitza a les 11 h del 21 de desembre.En aquesta primera fase es preveu dur a terme la rehabilitació estructural de l'edifici, la construcció d'una nova planta, la construcció d'una nova escala exterior d'evacuació, la retirada interior d'instal·lacions i elements obsolets, la preparació d'instal·lacions i els treballs preliminars necessaris per a la redacció del projecte. Així mateix, l'avantprojecte també preveu la necessitat d'incorporar en el projecte i en l'execució de les obres criteris ambientals i d'eficiència energètica.L'edifici dels antics jutjats de Granollers, situat a l'avinguda del Parc, número 7, es va construir entre el 1970 i el 1974, té una superfície dedistribuït en cinc plantes i una sota coberta. Es preveu la construcció d'una nova planta remuntada sobre l'edifici existent.La reforma de l'edifici dels antics jutjats es desenvoluparà per fases, "segons disponibilitat de finançament".