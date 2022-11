​Canovelles aprova el Pressupost Municipal per al 2023

Resposta social per pal·liar la crisi econòmica

El ple de Canovelles ha aprovat, per a l'any 2023, un pressupost municipal de. Els comptes, que suposen un increment de l'1,51% respecte als del 2022, "pretenen adaptar-se al context d'inflació, donar una resposta social a la crisi econòmica, promoure l'oci i la cultura, i augmentar la inversió pública", segons ha destacat el consistori.El Pressupost ha estat aprovat amb 14 vots a favor de l'equip de govern, d'ERC i de Ciutadans, i dues abstencions d'En Comú Podem. Contempla uns ingressos de 17.537.182,21 euros "", destaca el consistori. L'Ajuntament precisa que, a a causa de la inflació i la pujada de preus dels subministraments, el pressupost preveu un increment de la despesa en gas del, en electricitat del 32,5% i en combustibles 82%. "No obstant això, gràcies a la solvència financera de l'Ajuntament de Canovelles, amb una ràtio d'endeutament de 12.37, i a l'increment de recursos per part de l'Estat, el consistori ha pogut congelar les Ordenances Fiscals per al 2023", emfatitza el consistori.De fet, l'Ajuntament també explica que el pressupost es veuria augmentat en cas de rebre diversessol·licitades a altres administracions i que estan destinades a desenvolupar projectes en l'àmbit social. Com els 65.000 euros dels fons Next Generation destinats al projecte de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència, els 141.000 per al servei de cures plural per a nens i nenes de 0 a 14 anys, o els 21.800 destinats a projectes de suport emocional.Pel que fa a les despeses, els comptes preveuen l'augment de recursos per a "i impulsar polítiques que fomentin la cohesió social i la igualtat d'oportunitats".En aquest sentit, el consistori destaca que es preveu doblar els recursos destinats a ajuts socials (amb un increment del 53%), augmentar amb 40.000 euros els ajuts menjador i incrementar els programes de primera atenció com l'atenció domiciliària o a la gent gran. D'altra banda, el pressupost preveu una dotació econòmica per realitzar l'estudi viabilitat per a la construcció i explotació d'un centre de dia públic a Canovelles així com la posada en marxa de l'oficina local d'Habitatge a través del conveni amb el Consell Comarcal.El comptes, a més, preveuen recursos per l'elaboració d'un nou Pla Local de Joventut, la posada en marxa d'un projecte pilot de pressupostos participatius joves i la dinamització del lleure i la formació. També es contempla posar en marxa un procés participatiu amb entitats i un increment de 71.000 euros en la dotació destinada a les festes populars.Les principals inversions contemplades al pressupost per a l'any 2023 són la millora de l'enllumenat públic al polígon de Can Castells (120.000 euros); la partida per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques (50.000), la partida destinada a la renaturalització urbana del municipi (40.000); i l'import destinat a la redacció del projecte de la nova pista d'atletisme municipal (20.000).