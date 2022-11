​El fons documental dels arqueòlegs granollerins Josep Estrada i Feli Miyares, a l'Arxiu Municipal

Elja forma part de l', després de la donació feta per part dels seus fills, Marta i Eduard Estrada Miyares.El fons documental ressegueix l'activitat professional del matrimoni Estrada Miyares vinculada al, així com també la seva activitat associativa al municipi. Està format per(unes 50 capses d'arxiu),d'entre els anys 1928-2015.Dimecres, en l'acte de signatura, l'alcaldessa,, va agrair aquest gest de la família que "ens fa més rics com a ciutat"., per la seva banda, va destacar la important tasca de l'Arxiu a l'hora de conservar els fons documentals de persones que amb la seva recerca, un material que així es conserva i es fa accessible per a futures recerques. "Anirem aportant més coses al fons", va afegir.El fons rep el nom Josep Estrada i Feli Miyares ja que és fruit del treball col·laboratiu de la parella d'arqueòlegs. La vigència de les investigacions d'Estrada i Miyares és història viva i que molts investigadors que estudien l'època romana fan servir avui els seus estudis.L'arqueòleg i historiador Josep Estrada i Garriga (Granollers, 1912- 2001) va seri un referent en l'arqueologia de camp a Catalunya. Distingit com a Fill Predilecte de la Ciutat, entre les seves obres destaca Granollers a l'antiguitat (Tarafa Editora, 1993). Es va implicar en la vida cultural i associativa local i va ser un dels fundadors de l'Agrupació Excursionista de Granollers i del Centre d'Estudis de l'Associació Cultural. Junt amb Antoni Jonch i Cuspinera, va impulsar la creació del Museu de Granollers l'any 1946 i va dirigir-ne l'Àrea d'Arqueologia entre 1975 i 1998.L'any 1944 es va casar amb Feli Miyares Morante (Aguilar de Campoo, 1916 - Granollers, 2016), qui va ser també la seva companya professional. Formada en el camp de les lletres, Feli Miyares va treballar d'administrativa i ja casada, la parella van fer junts la diplomatura d'arqueologia i van participar ende l'arqueologia de camp a la comarca i al país. Reconeguda amb la Medalla de la Ciutat l'any 2009, Feli Miyares també es va implicar en la vida cultural granollerina, com a membre del Centre d'Estudis de l'AC i col·laborant amb el Museu i amb l'Agrupació Excursionista.