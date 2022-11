El Consell Comarcal inicia uns espais de reflexió per avançar cap als ODS

El Consell Comarcal del Vallès Oriental inicia el mes que ve una sèrie de jornades per reflexionar de manera conjunta sobre aspectes globals que estan impactant en la població i la(ODS), treballant per un planeta més sostenible i igualitari.Al Vallès Oriental, reflexions de futur parteix de la idea que la, la, lao elsón fets i situacions que, d'una manera o altra, directa o indirectament, afecten i afectaran tota la població a una escala global. Aquests fets plantegen un escenari incert, insòlit i desequilibrat, un escenari de crisi irreversible a hores d'ara. I és per això que convé estar preparats pel que arriba i ser capaços de mitigar els efectes d'aquesta crisi, sobretot no deixant de banda les persones i els col·lectius sobre els que més impacten aquestes situacions", explica el CCVOr en un comunicat.El Consell, tot i això, destaca que "l'emergència actual pot presentar-se com una bona oportunitat per canviar la nostra vida i la del planeta tal i com la coneixem fins ara. I un planeta més sostenible requereix d'un sistema econòmic i productiu diferent a l'existent i això implicaria l'abandonament de l'ús de les energies basades en els recursos no renovables. Si a la vegada volem una societat més igualitària, hem d'aconseguir que els col·lectius de persones més vulnerables no quedin fora del sistema i pensar en quins canvis fer per reduir les desigualtats creixents".Des del Consell Comarcal, a més, es valora que "com administració pública s'ha d'aconseguir aquest doble objectiu davant de la crisi econòmica i social en la que ens trobem immersos. I la generació d'aquests debats són una manera de posar-los sobre la taula".La jornada tindrà lloc al Centre Cultural La Marineta, de Mollet del Vallès.