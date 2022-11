Entra en funcionament el nou accés de la C-17 a Sant Martí de Centelles i Aiguafreda

Nous carrils d'accés a la C-17

Nova zona d'aparcaments. Foto: Gencat

Realitat augmentada i construcció amb BIM

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha posat en servei elEl projecte, que té per objectiu la, ha consistit en la formació de nous carrils d'incorporació i de sortida a la via per dotar d'una major seguretat i comoditat un entorn on hi ha molta circulació. Aquestes millores han suposat una inversió de 3,2 MEUR.Les actuacions dutes a terme per Territori han estat dues:en sentit Granollers i Barcelona, isentit Barcelona per accedir a Sant Martí de Centelles i Aiguafreda.En el primer cas, el carril d'acceleració queés paral·lel a la calçada i té una longitud de 70 metres, una amplada de 3,50 metres i una falca de transició de 100 metres. Ara, el carril parteix d'un nou vial, que segueix el planejament urbanístic consensuat amb els Ajuntaments de Centelles i Sant Martí de Centelles.D'altra banda,. Aquest és de tipus directe i té una longitud de 125 metres i 350 metres d'amplada.La construcció d'ambdós vials per entrar i sortir de Sant Martí de Centelles i Aiguafreda ha comportat la demolició parcial del pas inferior i la formació d'una intersecció en forma de T canalitzada amb el carrer dels Cingles de Bertí.amb capacitat per a uns seixanta vehicles lleugers, aprofitant la zona que ha quedat entre el nou vial i la c-17.Per a executar aquesta actuació s'ha utilitzat la(Building Information Modelling), tecnologies que han permès executar els treballs a partir d'un bessó digital del tram. L'objectiu ha estat supervisar i visualitzar parts de l'obra que queden ocultes com fonaments, canalitzacions o instal·lacions soterrades, tot facilitant-ne la inspecció i el manteniment.