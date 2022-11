Mercats de Nadal 2022 a Granollers: fires i festes

Fira de pessebres i ornaments

Parada d'arbres i plantes de Nadal

Granollers ja ho té tot a punt per l'. Un Nadal en què la ciutatque hi havia abans del parèntesi de la pandèmia i ontornarà a ser una de les gran protagonistes.En total, a la capital del Vallès Oriental es viuran, organitzades per l'Ajuntament i amb la participació d'associacions veïnals, comercials, entitats socials i esportives.La llum tornarà a tenir un protagonisme destacat a la programació nadalenca granollerina. El director artístic del Lluèrnia,a -que ha comptat amb l'ajuda de grups de 5è i 6è de primària d'escoles de la ciutat-, crearàque reforçaran la il·luminació nadalenca. Estaran situades a la Porxada i a Roca Umbert, i la intenció és que el projecte pugui tenir continuïtat els pròxims anys.L'encesa de la il·luminació serà el. Mentre duri l'època nadalenca, estarà encesa cada vespre des de les 17.30 hores fins les 22.00, excepte les vigílies de festius, que s'allargarà fins a les 00.00 hores.Pel que fa a la resta d'activitats, es recuperarà el. El PIN tornarà del 27 al 29 de Nadal. A més, es recuperen les propostes que, per culpa de la pandèmia, havien quedat forçosament aturades. És el cas del Caldo de Nadal, el Tió Solidari, els Pastorets o la Revetlla dels Ignorats. El 3 i el 4 de gener, Roca Umbert tornarà a acollir el, pel qual un altre cop caldrà demanar cita prèvia per accedir-hi. Pel que fa a la, recuperarà el recorregut tradicional de Roca Umbert a la Porxada.D'altra banda, latindrà un paper molt destacat en la programació, acollint el mercat de Nadal del 15 de desembre al 5 de gener. Hi haurà un carrusel d'època, una zona de food trucks i casetes de fusta amb il·luminació led. En total, hi haurà 23 parades de comerç de proximitat, a més d'un escenari que oferirà música en directe, amb actuació de matí o tarda, de dijous a diumenge.Del 24 de novembre al 24 de desembre, i de 10.00 del matí a 20.00 del vespre, es podrà trobar unaa la plaça de la Porxada. La tradicional fira de paradetes en casetes de fusta, on trobar tot allò que es necessita per muntar el pessebre, fer cagar el tió i guarnir la casa per aquestes festes.D'altra banda, els dissabtes 3 i 7 de desembre es podrà trobar el Mercat d’artesans de Nadal a la plaça de les Olles. Un espai on el producte de proximitat i quilòmetre zero serà el el protagonista.La proximitat també tindrà un espai destacat a, un nou espai de trobada per a dissenyadors, artesans i creatius independent a la nau Dents de Serra que "pretén retenir el talent de la ciutat i potenciar els seus productes en un punt de trobada de l’art fet a mà i productors locals". Es complementarà amb una programació de música en directe, tallers i zona gastronòmica. Tot plegat es podrà veure el 16 de desembre, de 17.00 a 21.00, i el 17 i 18 de desembre, de 10.00 a 21.00.La programació nadalenca a la ciutat també comptarà amb una parada d’arbres i plantes de Nadal a la plaça de l’Església. En aquest cas, estarà oberta del 25 de novembre al 24 de desembre, de 10.00 a 20.00.