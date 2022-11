Alerta per pluges intenses: el Vallès Oriental, en perill aquest divendres

⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dv. 12:00 a 18:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟡 1/6



➡ Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/Z2YPlOedJC — Meteocat (@meteocat) November 25, 2022

Mentre gairebé tot Catalunya es troba ja en alerta per sequera , la previsió del(Meteocat) deixa un divendres amb possibilitats de pluja a diferents punts del país. Per aquest motiu, ha activat l'avís per perill d'intensitat de la pluja a les comarques del, el, eli laEn aquests quatre territoris, aproximadament de les 13 hores i fins a les 19 hores, es poden acumular 20 litres en 30 minuts i la pluja anirà localment acompanyada dei de. A banda, sense cap alerta activada, també es preveu pluja a bona part deli deli a les comarques deSi bé la tendència prevista per divendres, acompanyada ja depuntuals al dijous, marca un canvi de temps, el cap de setmana girarà de nou. I és que el mateixpreveu dos dies sense pluges, amb uni, això sí, amb unes temperatures similars a les dels últims dies i amb elencara de protagonista.