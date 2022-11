Canovelles inicia el procés per adquirir el mercat d'alimentació situat al carrer de la Indústria

Canovelles ha iniciat el procés perque hi ha situat al carrer de la Indústria.El ple de l'Ajuntament ha acordat suspendre'n les llicències administratives amb l'objectiu "d'estudiar el futur urbanístic del terreny on s'inclou l'edifici del mercat d'alimentació i els magatzems annexos". Aquesta suspensió, que s'ha aprovat per unanimitat dels assistents, és el primer pas per poder impulsar und'aquest espai.L'edifici del mercat, ubicat a la cruïlla del carrer de la Indústria amb el carrer de Sant Jordi,i comptava amb la zona de parades i magatzems annexos. És de titularitat privada i està ubicat en un terreny urbà destinat a ser equipament privat.. És per això que l'Ajuntament de Canovelles vol adquirir el terreny on s'ubica aquest edifici.L'objectiu és que l'indret sigui de titularitat pública, que s'estudiïnper a la ciutadania de Canovelles i que es valori la possibilitat de fer un nou equipament municipal. L'alcalde de Canovelles,, ha explicat que "iniciar aquest procediment implica un avenç molt important en el camí per dignificar i donar un ús adequat a un espai situat al centre de Canovelles. Es tracta d'un indret que actualment es troba mal conservat i quei, per tant, és molt necessari actuar per transformar-lo i posar-lo a disposició de la ciutadania".El primer pas per poder dur a terme l'adquisició d'aquest espai és suspendre la tramitació de plans urbanístics, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma o rehabilitació de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats i d'altres autoritzacions municipals.Aquesta suspensió permetrà estudiar i millorar l'ordenació urbanística d'aquest espai, evitant que, mentre es realitzen els tràmits pertinents, la propietat actual pugui impulsar activitats que impedeixin l'adquisició del terreny. És a dir, la suspensió és una mesura que garanteix que la futura ordenació urbanística es pugui dur a terme.