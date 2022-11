Ferit greu en cremar-se sencer el seu camió a Sabadell

Una persona greu, per cremades, en l'incendi d'un camió al c/ de Ca n'Alzina de Sabadell (avís 00.46h). Crema totalment la tractora i queda afectat el semiremolc, que transportava paqueteria.

Hi treballem 4 🚒 #bomberscat entre les quals unitat sanitaritzada #GROS i @semgencat. pic.twitter.com/I7fpQ2lCO5 — Bombers (@bomberscat) November 25, 2022

Una persona ha resultat ferida greu per cremades en l'incendi d'un camió, que ella mateixa conduïa, a Sabadell. Segons han informat els, l'avís l'han rebut passada la matinada de dijous a divendres, cap a les 00.46 hores. La trucada era per un foc en un vehicle, però en arribar han vist les flames, molt considerables.El foc ha cremat totalment la tractora i ha quedat afectat el semiremolc, que transportava paqueteria. Hi han treballat quatre dotacions dels Bombers, entre les quals la unitat sanitaritzada, i també(SEM).