Aiguafreda avança en el procés de compra de les naus de l'antiga CEMSA

El ple d'Aiguafreda ha aprovat per unanimitat aquest dimarts l'autorització per comprar el, un immoble que ocupa un espai deubicat al costat de la carretera de Ribes, entre el nucli històric i la zona esportiva i escolar.Segons informa VOTV, l'alcaldeha convocat la sessió després d'arribar a un acord de compra amb els set propietaris del conjunt de naus industrials per. Un procés de negociació que el batlle assegura que ha durat tres anys, que no ha estat fàcil i que s'ha hagut de portar molta discreció.Segons Parella, l'adquisició de les naus es podrà segellar abans de final d'any. La intenció és poder-hi fer, conservant les arcades que formen una de les naus més antigues.