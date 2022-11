Àlex Sastre: «Ara és la nostra gran oportunitat per governar Granollers»

El candidat dea les eleccions municipals de la primavera que ve,, s'ha presentat oficialment aquest dimecres. Ho ha fet en un acte a la Sala Tarafa i acompanyat de, entre d'altres alcaldes, regidors i simpatitzants.Sastre ha parlat d’"" per l'inici d'"un nou cicle polític que acabarà amb les majories absolutes". El candidat ha recalcat el seu "fort compromís amb Granollers" i ha sentenciat que "la tercera és la bona", en referència a les tres vegades que, amb aquesta, s’haurà presentat com a cap de llista. De fet, ha insistit en la necessitat de "no rendir-se mai com a actitud".Pel que fa al moment en el que arriba als comicis, Sastre ha dit que se sent "fort" i "". I ho ha argumentat, també, en el fet que Josep Mayoral, després de 20 anys com alcalde amb 16 de majories absolutes, no es presenta: "En el que jo considero el meu millor moment, el meu rival més dur no es presenta. I això vol dir que no hi haurà majories absolutes", ha vaticinat..Finalment, ha valorat que "si des de Junts es fa bé la feina, podem governar Granollers. M’hi sento i m’hi veig. Tenim un equip potent i un bon projecte. Ara és la nostra gran oportunitat per governar Granollers", ha dit.Abans de la intervenció de Sastre, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha pres la paraula per descriure les virtuts personals i polítiques que, segons ell, té el candidat, amb qui l’uneix una estreta relació des de fa anys. El paretà ha dit que "l’objectiu de Junts és fer més fàcil la vida a la gent" i ha elogiat l'experiència de Sastre, després d'onze anys a l'Ajuntament: "Està preparat, i ho ha demostrat per tots els llocs on ha tingut responsabilitats".A l’inici de l’acte, l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias -del qual Sastre ha dit que era la seva font d'inspiració"- i l’exconsellera de presidència Meritxell Budó han conversat entre ells sobre Àlex Sastre. Han parlat de les seves qualitats i aptituds més destacades, de la seva experiència com a director general de Joventut i de les seves vàlues personals.