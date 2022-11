Sant Miquel del Fai no reobrirà fins, almenys, el mes de març

no reobrirà fins, almenys,. D'aquesta manera, no es complirà la previsió d'acabar les obres l'. Segons ha avançat VOTV, la Diputació de Barcelona li ha comunicat a l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.De fet, el consistori considera que la data que havia marcat la Diputació "era molt precipitada". Destaquen, per exemple, que s'havia de complir amb els requisits de seguretat marcats pels bombers. De fet, en un informe alertaven del perill de despreniments de roques a la zona.Sant Miquel del Fai és una finca de 70,5 hectàrees integrada dins l'Espai Natural dels Cingles de Bertí, i inclosa en la Xarxa Natura 2000. Compta amb un patrimoni arquitectònic declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, com la Casa Prioral, l'església troglodítica de Sant Miquel i l'ermita de Sant Martí, documentat des del segle XI.La Diputació de Barcelona la va comprar l'any 2017 i, el mes de juliol d'aquell any, se'n va fer un pla d'usos. S'han fet nombrosos estudis i s'han planificat obres "per poder obrir al públic aquest espai". De fet, la Diputació assegura que "la situació en què va deixar l'espai l'empresa que n'era propietària en el període anterior era molt precària en moltes de les instal·lacions, de manera que no es complien diferents normatives i estàndards per fer una visita pública".La Diputació precisa que, des del 2017, s'han invertit gairebé 4,9 milions d'euros a Sant Miquel del Fai. La xifra més destaca són els 1,3 milions per l'adquisició de la finca, però també els més de 370.000 euros per l'estabilització de talussos, els 277.000 per l'enllumenat, els 405.000 per obres de baranes, els 809.000 en treballs a l'aparcament o els 290.000 destinats a condicionaments de camins i balmes.