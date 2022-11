En marxa un projecte per bombejar aigua de Granollers fins a Llerona

El Consorci del Besòs, l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de les Franqueses treballen en un projecte per per. Segons avança VOTV, s'està redactant el projecte executiu i a finals de l'any que ve es podrien adjudicar les obres de la nova canonada.El projecte serviria per donar resposta a ladels pagesos de Llerona, que des de fa anys avisen que elsper poder regar els camps. Fins ara han utilitzat pous i l'aigua que els arriba de la depuradora de la Garriga, que baixa ja utilitzada de les llars però que passa per un procés de neteja i filtratge i es depura als llacs artificials del Parc del Falgar. Tot seguit, una part torna al riu i l'altra es dedica al reg agrícola. Amb aquest sistema, però, no n'hi ha prou.La depuradora de la Garriga produeix 3.000 metres cúbics d'aigua al dia, mentre que la de Granollers en produeix 33.000.L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, ho ha anunciat aquest dimarts durant la presentació d'una nova edició de la Festa de la Mongeta del Ganxet.De fet, ja existeix una canonada per bombejar aigua provinent de la depuradora de Granollers cap a la trama urbana de la capital vallesana. Una aigua que s'utilitza per regar parcs i jardins.