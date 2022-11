El Mercat de Nadal de Caldes de Montbui omplirà el centre del municipi d'activitats del 2 a l'11 de desembre

El centre de Caldes de Montbui tornarà a omplir-se d'activitats del 2 a l'11 de desembre en la 36ena edició del. Durant 10 dies, un centenar de parades i casetes de fusta s'instal·laran a la plaça de la Font del Lleó i als carrers de l'entorn amb diversos, amb capacitat per, tornarà a bullir per elaborar el tradicional brou termal, amb degustacions de carn d'olla i llegums cuites amb l'aigua termal. Es preveu repartir entre els assistents, 2.000 racions de llenties i 4.000 racions de carn d'olla, amb més de 10.000 litres de brou termal, que serà gratuït fins exhaurir existències.De fet, la degustació de la carn d’olla tindrà un cost simbòlic d’1 euro per evitar el malbaratament alimentari. L’organització recomana portar els gots per reduir l’impacte mediambiental. Si no, se’n podran adquirir al mateix mercat. També es podran adquirir tasses i vasos personalitzats del Mercat de Nadal.Per tal d’elaborar el brou termal, durant aquests dies es faran servir: 10.000 litres d’aigua termal, 150 naps, 300 xirivies, 260 porros, 20 apis, 8 caixes de carabasses, 80 kg pastanagues, 37 kg de patates, 100 cols , 160 kg de llenties pardines, 200 kg de cigrons, 150 kg de falda de vedella, 20 kg de costella de vedella, 77 kg de mandonguilles amb farina sense gluten, ossos de vedella, 2 caixes d’ossos pernil, 100 kg de papades de porc, 100 kg de caretes de porc, 160 kg de peus de porc.També hi haurà la possibilitat de degustar diferents propostes de gastronomia en food trucks. Una de les novetats d’aquesta edició és que, durant el primer cap de setmana, les parades també s’instal·laran al llarg del carrer del Pont.El Mercat de Nadal es completa amb un ampli programa d’activitats nadalenques, propostes termals i activitats familiars durant tots els dies.

Mercat de Nadal de Caldes de Montbui by naciodigital on Scribd