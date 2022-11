El nou Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny, a debat

Una seixantena de persones van participar dissabte, a la sala Lluís Giró del Teatre Ateneu de Sant Celoni, en la jornada de debat del procés participatiu del nou Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que s'acaba d'encetar. L'acte el va organitzar la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) i van participar-hi com a ponents(consultor mediambiental i membre de la Comissió Mundial d'Àrees Protegides de la UICN);(investigador del Museu de Ciències de Granollers);(botànic i consultor ambiental); i(membre de la CSM).Josep Maria Mallarach va centrar bona part de la seva exposició en qüestions dei manifesta que el sistema d'espais naturals protegits a Catalunya és extens i molt complex, amb un marc legal completament obsolet, amb un greu dèficit de planificació, baixa qualitat de la governança local, amb manca crònica de coordinació administrativa.Per Mallarach cal que el nou pla incorpori el principi de precaució. Ha de prevaldre la, de responsabilitat, d'equitat intra i intergeneracional, principi de consum responsable i principi de transparència informativa.Andreu Ubach va centrar la seva intervenció en qüestions derecordant que "els informes que fem des del Museu de Ciències Naturals de Granollers per a la Diputació no haurien de quedar en un calaix. Tothom hi hauria de tenir accés". Hi ha espècies en rescessió, algunes d'extingides i altres en declivi.Per la seva banda, Cèsar Gutiérrez va fer èmfasi en que el Montseny cada any perd"l'equivalent de 13 camps de futbol". A més, proliferen els atacs de bestiar per gossos de turistes i per això cal marcar prioritats: O se salven les espècies o que hi hagi molts turistes al parc.Actes similars al de dissabte a Sant Celoni es portaran a terme a tots els municipis que conformen el Parc Natural del Montseny amb la intenció dede veíns i veïnes de la zona, a més d'entitats socials, culturals i esportives per tal que aquest cop, del resultat de tot plegat, en surti un pla que protegeixi de manera real i efectiva els valors ambientals, socioculturals i a la gent que viu i treballa en aquest espai natural.