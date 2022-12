Núria Maynou: «Volem guanyar per incidir en nova manera de fer política»

"Som optimistes (...) Ara, també som conscients que cal fer molta feina, perquè la ciutat porta molts anys governada per un sol color, amb unes inèrcies i unes dinàmiques que són molt difícils de canviar

"Fem que Granollers bategui i que tingui més vida de la que alguns creuen que pot tenir"

La portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Granollers,, tornarà a ser la candidata a l’alcaldia. En aquesta entrevista amb NacióGranollers, parla dels eixos del seu programa, de com afronta les primeres eleccions municipals sense Josep Mayoral i de les expectatives amb què arriben a la cita.- Són un repte important. Les municipals a tot arreu seran transcendentals. A nivell de país, també, per veure la força que tenim als municipis. Les hem d’orientar amb ganes i energia per ser potents i tenir força. En clau granollerina, és evident que són unes eleccions diferents perquè s’ha tancat un cicle polític.- Possibilitats de ser mes protagonistes d’aquest nou capítol. Som optimistes i amb ganes de créixer en vots i en regidors. I ho som perquè tenim un projecte. Ara, també som conscients que cal fer molta feina, perquè la ciutat porta molts anys governada per un sol color, amb unes inèrcies i unes dinàmiques que són molt difícils de canviar. Però insisteixo: som optimistes. Estic convençuda que millorarem i que guanyarem força, però serà a base de treballar.- Hem de ser sincers: Mayoral tenia un lideratge personal que anava més enllà de les sigles del PSC. Hi havia una mica allò de mantenir un vot que anava més enllà de les eleccions generals. És a dir: marcava un lideratge molt clar i retenia el vot més enllà de les pròpies sigles. Amb el canvi, hi ha la possibilitat que això no es repeteixi. Però som conscients dels anys de govern monocolor. Com deia abans, amb unes inèrcies i una falsa estabilitat que fan que hagis de treballar molt més. Que la marca PSC està forta? Evidentment, però no ens espanta arremangar-nos i treballar.- Exacte. És un recull de la feina feta aquesta legislatura. La primera és per tenir una ciutat connectada. Hem de pensar en Granollers en gran, com a capital de comarca però més relacionada amb els veïns i els seus projectes. Per exemple, el tramvia podria ser una alternativa al vehicle privat per connectar-nos-hi. Alhora, però, hem de pensar en Granollers com a receptora de persones veïnes. Ep, i també hem de connectar millor la ciutat interiorment: no pot ser que et surti millor anar en vehicle privat que en transport públic de Can Bassa a l'Hospital, o de Can Gili a les escoles.- El govern municipal està fent tard amb la transició ecològica. De fet, un equip de govern que porta 20 anys al càrrec i que ara parla de transformar. Alguns ja fa temps que parlem de tot això. El 2015 proposàvem un gran parc central ampliant el parc Torras Villà. La iniciativa del Congost està bé, però és petita. El que ens cal per tenir un eix verd és connectar el parc del Falgar, a les Franqueses, amb Montmeló. I ho tenim relativament fàcil. Però aquí es planifica a trossos i no es té visió global. Un altre exemple: aquesta legislatura es va fer el pla estratègic de verd urbà, però que no veiem que es vagi desenvolupant. No és qüestió de posar plantes, sinó de renaturalitzar.- Sí, vinculat a l'educació, la cultura i els esports. Una ciutat creativa, vaja. Des de la petita infància als estudis postobligatoris ens cal donar continuïtat, vincular àmbit cultural i esportiu i posar en valor els potencialitats que tenim. És important ser una ciutat que retingui el talent. I apostar per la formació professional.- Miri, el sector de la logística està creixent molt a la ciutat, perquè tenim grans extensions i permet la implementació. Però té poca necessitat de mà d’obra i, la que es demana no està ben pagada. Nosaltres volem fer una aposta per la reindustrialització i per buscar sectors amb valor afegit. De fet, som punters en indústria química, famacèutica i manufacturera. Anem, doncs, a potenciar sectors així i que siguin més clau. I, per part de l'administració, que faci tot el que estigui al seu abast.- Ho engloba tot. No ho vinculem només a una ciutat cuidadora de persones i serveis socials. També cuidadora de l'entorn, amb un urbanisme accessible per a tothom i que fomenti un envelliment actiu... en definitiva: un model de ciutat d’atencio a les persones i, de retruc, a l’activitat que desnvolupen.- El context econòmic global és negatiu en molts àmbits, amb desigualtats creixents i amb el risc que un sector ampli es torni més vulnerable del que hauria de ser. A la ciutat la veig amb capacitat. La visc i me l'estimo, però es poden fer més coses. Les associacions empresarials i comercials i les entitats ja es mouen, hi ha vida. Però pot estar molt més bé del que està. Creiem que hi ha la necessitat d’anar a vendre Granollers. Hi ha altres ciutats que són o han estat referents en alguna cosa. Terrassa, en l'àmbit sanitari. I també Sitges, Tàrrega tenen coses que les caracteritzen. Què tenim a Granollers? D'aquí a res tindrem un pol sanitari, doncs anem a posar-ho en valor. Fem que Granollers bategui i que tingui més vida de la que alguns creuen que pot tenir. Tenim un comerç de proximitat brutal i Roca Umbert la volem potenciar com a districte cultural.- Són uns comptes de continuïtat. Quan se'ns van presentar, van dir que no podien fer canvis fins tenir el romanent. El PSC porta anys fent més o menys el mateix pressupost. Però la manera de fer-lo no ens agrada. Preferiríem que es fes amb més temps, no que te'l proposin poques setmanes abans, i parlant-ne més. Tal com s'està fent és com l'han fet sempre. Teniu la majoria, feu el que cregueu.- No l’hem notat. Sap greu, perquè quan va començar el nou equip crec que vam ser els primers en reunir-nos-hi i semblava que podia haver-hi una manera de fer diferent. Però no ha estat així. Es comencen a perdre oportunitats. La nova alcaldessa va començar a exercir en un govern consolidat, però amb els mateixos noms.- No m'atreveixo a fer pronòstics. Nosaltres volem governar. Volem guanyar per incidir en nova manera de fer política. Crec que l'objectiu de totes les forces que ens presentem és trencar la majoria absoluta del PSC. Tot el que sigui possible per governar, ho farem. Pactar amb Junts? Totes les forces que apostin pel Granollers transformador que proposem, per què no?- No va ser un trencament: Junts va voler marxar del Govern. Hi ha una força que es va quedar sola i que no té por d'assumir responsabilitats en un moment com l’actual. Quan les coses van mal dades, és difícil trobar gent que es vol posar davant. Qui creu que no està al seu lloc té tot el dret de voler apartar-se. Però és un moment complicat, amb una emergència climàtica i gent que viu en condicions millorables. Davant d'això, responsabilitat i prendre decisions.- Això encara no ho sabem. Hi estem treballant. Estic molt contenta de com estic acompanyada per la resta de regidors i de l'equip.- Protestaven perquè hi havia el president. No ens preocupa. Li puc dir que més aviat m'he trobat amb gent que diu que li sap greu. El dret a protesta el té tothom i no els qüestionaré, però aquestes no són les meves formes de protestar, no ens trobaran als crits. Cap força independentista de la ciutat és l’enemic. Per mi, s’equivoquen d’adversari, però aquest anàlisi l'han de fer les entitats que ho van organitzar i els grups que els hi donen suport. Per transformar i aconseguir la República hem de començar a substituir el PSC a la majoria de municipis i a l'àmbit metropolità.