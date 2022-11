El PSC denuncia la manca d'inversions de la Generalitat en equipaments educatius al Vallès Oriental

La Llagosta és un dels municipis del Vallès Oriental on, segons el PSC, "s’evidencia de forma més greu laper part de la Generalitat". Alcaldes i alcaldesses socialistes de la comarca ho han denunciat en un acte, precisament en aquest municipi del Baix Vallès."El Centre de Formació d’Adults de la Llagosta té la segona planta tancada perquè la taulada és d’uralita i tenim un estudi que denuncia que hi havia amiant" ha explicat l’alcalde de la Llagosta,, en declaracions que recull la formació. Sierra considera que aquesta situació "és inacceptable" i al mateix nivell que el que passa a l’Escola Sagrada Família del municipi, "un equipament amb espais que tenen un greu perill d’esfrondrament i un menjador que no passa favorablement les inspeccions de sanitat".L'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, s'ha sumat a les denúncies: "L’lnstitut Domus d’Olivet continua en barracons, l’escola d’adults no té un espai decent i estem pendents d’un insitut escola del que encara no s’ha fet res. I també d’un centre de formació professional", ha detallat. En un comunicat, Cordero també ha lamentat que "som els Ajuntaments els que ens fem càrrec dels manteniments dels subministraments de les escoles. Aquest any hem de fer un gran esforç, però la Generalitat, què fa?", es pregunta.A l'acte també s'ha denunciat la situació de Parets i de Mollet. En aquest cas, amb l’escola de Can Vila, "un centre que ha perillat per la manca de finançament per part de la Generalitat i la situació del qual l'Ajuntament ha solucionat aquest curs assumint la inversió dels mòduls prefabricats". L'alcaldessa molletana, Mireia Dionisio, ha tornat a reclamar a Educació que "es comprometin a fer un edifici defintiu". L’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha explicat "es tracta d’una reclamació comuna el que fem avui, calen inversions per mancances que venim denunciant durant molts anys, creiem que cal una estratègia conjunta i una planificació a llarg termini".La reclamació de nous centres de Formació Professional és una petició general de tots els municipis, Montmeló mateix tenia ja destinat un espai per fer-hi un equipament que es centrés en la formació en el sector químic i farmacèutic, referència a la comarca. I de moment, res. L’alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, ha destacat la importància que té la formació i l’educació en l’àmbit econòmic, “el sector químic i farmacèutic, tan important a la comarca, ja ha dit que en els propers anys es jubilarà la meitat de la plantilla, sinó formem a persones en aquest àmbit serà un gran perill, la Generalitat no té en compte la repercussió econòmica que té l’educació”. “Fracàs en les inversions, fracàs absolut en la Formació Professional amb alumnes que per segona vegada s’han quedat fora i vagues del sector, la gestió és nefasta” ha sentenciat el diputat vallesà Jordi Terrades. “És prioritari tenir uns nous pressupostos per tal de poder donar resposta a totes les necessitats, i a dia d’avui, ja sabem que a 1 de gener no n’hi haurà”, per aquest motiu, Terrades ha insistit “el PSC amb Salvador Illa al capdavant, ha estés la mà per uns bons pressuposots per Catalunya, els necessitem, ho diuen tots els sectors, per tal d’abordar les inversions en el sistema educatiu i els altres sectors que ho necessiten”. Inversions i finançament La Generalitat ha rebut 150 milions d’euros dels Fons europeus, FEDER, per fer millores als equipaments educatius per tal que siguin més eficients i sostenibles. D’aquesta partida, només 5 milions s’han destinat a la comarca del Vallès Oriental, no arriba ni al 3%, el que suposa una xifra molt baixa en comparació en altres comarques com el Vallès Occidental amb més d’un 14% o el Bages amb gairebé un 8%. Cal afegir que pel que fa el finançament, els ajuntaments assumeixen el cost dels subministraments en els centres educatius, i aquest any, amb la pujada de preus, ja saben que el cost es multiplicarà per tant, “farem un sobreesforç molt gran, nosaltres hi posem de la nostra part, però volem que la Generalitat es comprometi a fer més inversions i donar resposta a les necessitats” ha explicat l’alcalde Emilio Cordero. A més, una altra problemàtica en matèria de finançament és que els ajuntaments estan assumint el cost de les places d’escola bressol gratuïtes perquè la Generalitat encara no n’ha assumit el cost. Una mesura que el Govern va anunciar per aquest curs.