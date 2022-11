​L'Acadèmia del Cinema Català retrà homenatge al cineclubisme aquest dimecres al Cinema Edison

L’reivindicarà enguany el moviment cineclubista "com adel país, en permanent creixement de públic arreu del territori i amb una ferma aposta per incrementar l’oferta cinematogràfica en llengua catalana a les pantalles del país, en versió original, subtitulada i doblada". Ho farà dimecres amb un acte d’homenatge al, que tindrà la presencia de Judith Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, i Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.Aquest 2022 l’Acadèmia dedica la seva acció de recuperació del patrimoni al cineclubisme i ho fa a través d’una recerca dels cineclubs més longeus del país, una investigació que ha permès reconstruir una part de la història del cinema català que, com la de tants altres àmbits de la cultura viva i popular, està heterodoxament documentada. El resultat d’aquesta recerca, elaborada per Tariq Porter, es presentarà el 23 de novembre al Cinema Edison de Granollers, seu del cineclub més antic del país.L’acte arrencarà amb una conversa sobre paper dels cineclubs en el moment de la seva creació, ara en l’actualitat i, sobretot, en el futur. En ella participaran Emma Fernández, presidenta de la Federació Catalana de Cineclubs i del Cineclub Barcelona Espai de Cinema; Anna Lati, del Cineclub del Diable de Martorell; i Ricard Caussa, president de l’Associació Cultural i membre del Cineclub de l’Associació Cultural Granollers. Moderarà la taula l’acadèmic i exdirector de la Filmoteca de Catalunya Roc Villas, qui ha recordat que “els cineclubs, quan van néixer, eren una plataforma per fer assaig democràtic, en un moment que no hi havia democràcia, i ara són possiblement un espai per fer assaig d'experiència col·lectiva, en un moment on el consum individual s'ha instaurat”.Completen l'homenatge l’entrega per part de la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, d’un cartell especialment dissenyat pel cartellista David Torrents als deu cineclubs més antics de Catalunya; i la presentació del catàleg, amb versió digital interactiva al web de l'acadèmia, que recull la història dels deu cineclubs en actiu amb més de cinquanta anys de vida: el Cineclub Associació Cultural de Granollers (fundat el 1950), Cineclub Associació d'Enginyers de Catalunya (1969), el Cineclub Centre de Lectura de Reus (1969), el Cineclub La Seu (1969), el Cineclub Manresa (1955), el Cineclub Olot (1954), el Cineclub Sabadell (1957), el Cineclub Valls (1955), el Cineclub Vic (1958) i el Cineclub Vilafranca (1968).