Premien la botifarra de La Perla, de la Garriga, com la millor de Catalunya

La desena edició de la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, l'Orígens, ha tancat portes aquest diumenge després que. Segons els organitzadors, s'han venut 54.000 tiquets de tast durant el certamen, un, i s'han presentat més de 60 productors.Un dels actes més destacats ha estat el d'entrega de la primera edició del premi del concurs nacional de botifarra catalana, que ha guanyat, de la cansaladeria La Perla, de la Garriga.Segons ha informat l'organització, 24 establiments de tot Catalunya han participat a la convocatòria, organitzada per Orígens, la Fundació Oficis de la Carn i la Confraria del Gras i el Magre. A més, comptava amb la col·laboració de la Gastroteca, el portal de comercialització de referència dels productes agroalimentaris de Catalunya; la Prodeca; el departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural de la Generalitat; i també hi havia el suport del gremi de Carnissers i xarcuters de Catalunya.La xifra de visitants de la desena edició de la fira supera la dada del 2021, però queda per sota de l'última edició abans de la pandèmia. El 2019 el certamen va congregar, 1.500 més que aquest 2022. Per altra banda, el que se supera és el volum de negoci. El 2019 es van vendre 48.000 tiquets, mentre que aquest any la despesa del visitant ha estat més elevada i s'han venut uns. Segons l'organització, aquest 2022, la despesa mitjana del visitant ha estat de