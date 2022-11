Controls al Vallès Oriental per baixar l'índex de sinistralitat i incrementar la seguretat dels ciclistes

El Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra han fet aquest cap de setmana controls simultanis per baixar la sinistralitat a les carreteres catalanes. El dispositiu s'ha posat en marxa després que aquest novembre hagin mort 15 persones en accidents -entre elles, tres persones divendres a Llinars-, més del doble que el mateix mes del 2019, quan en van morir sis.L'operatiu ha comptat amb cotxes i motos policials sense logotipar per denunciar la conducció imprudent. A més, s'han instal·lat més radars per detectar l'excés de velocitat. Una de les vies on s'ha muntat un operatiu especial aquest diumenge és a la carretera, a l'altura de, on s'ha posat el focus en ""."Els informem de l'obligació de mantenir la distància de seguretat quan fan un avançament, que ho poden fer trepitjant les línies contínues, i que han de respectar la prioritat de pas de les bicis a les rotondes", ha explicat un dels caporals de Mossos de Trànsit que ha participat en el dispositiu d'aquest diumenge. "Aquesta és una carretera amb molta afluència de ciclistes, sobretot els caps de setmana, i el nostre objectiu és garantir la seguretat d'aquest col·lectiu vulnerable", ha informat.El Jordi, un dels ciclistes que aquest diumenge ha decidit fer una mica d'esport, ha celebrat el dispositiu policial muntat per abaixar la sinistralitat a les carreteres. ", la gent passa molt a prop nostre i a vegades hi ha situacions de perill", ha denunciat tot afegint que ell, tot i que va en bicicleta de muntanya i va poca estona per l'asfalt, ha viscut situacions de risc.També ha vist amb bons ulls l'operatiu el Joaquín, que condueix una furgoneta. "Jo respecto molt els ciclistes i em poso al seu lloc, també necessiten moure's a la carretera i n'hi ha molts que no vigilen amb el cotxe i passa el que passa", ha lamentat tot recordant que "cada dos per tres" les notícies parlen de ciclistes morts a la carretera.Davant l'augment de la sinistralitat durant el mes de novembre, Interior ha fet. Els Mossos han fet controls estàtics i mòbils i han comptat amb la col·laboració de l'helicòpter del Servei Català de Trànsit (SCT).A més, aquesta setmana el SCT es coordinarà amb Mossos d'Esquadra i les policies locals de diversos municipis en una campanya de controls a camions i furgonetes.El repunt de la sinistralitat aquest novembre s'ha produït després de dos mesos en què hi va haver reduccions significatives de l'accidentalitat. Aquest mes han mort a la carretera 15 persones. El 2019, fins al dia 20, hi havia hagut 6 víctimes mortals en 6 sinistres viaris.