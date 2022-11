Miquel Iceta visita Granollers per conèixer diversos projectes culturals

Avui el ministre de Cultura i Esport, @miqueliceta ha estat a Granollers per conèixer projectes culturals referents que s'estan portant a terme al @MuseuG i a @rocaumbertfa. Ha visitat el retaule gòtic de sant Esteve que el @MuseuNac_Cat ha cedit per 10 anys a la ciutat. pic.twitter.com/OLaM5KzsES — granollers (@granollers) November 18, 2022

El ministre Cultura i Esports,, ha estat aquest divendres a Granollers per conèixer diversos projectes culturals que es duen a terme a la ciutat. Després d'estar a l'Ajuntament, ha visitat el Museu de Granollers, on ha pogut veure en primera persona el retaule gòtic de Sant Esteve, que el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha cedit per 10 anys a la ciutat.Segons ha informat VOTV, l'objectiu de l'Ajuntament és que aconseguir quees puguin traslladar de forma temporal a la ciutat per, d'aquesta manera, poder veure l'obra completaIceta també ha estat a, on ha estat guiat per l'artista Joan Fontcuberta per l'exposició central del Festival Panràmic, i on també ha visitat el centre d'interpretació del patrimoni industrial La Tèrmica.