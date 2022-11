Recepta | Carpaccio de bacallà marinat amb oli d'oliva i porradell

Morro de bacallà desalatOli d’oliva extra vergePorradell / cibuletAgafeu el llom de bacallà dessalat, al vostre punt de sal, emboliqueu-lo amb paper film i congeleu-lo.Aproximadament mitja abans de servir-lo, traieu-lo del congelador i, després de desembolicar-lo amb un ganivet que talli bé -un estil jamonero serà ideal- talleu-lo en filets el més fins possible. Poseu-lo en un plat amb paper de cuina per tal d’eliminar l’aigua sobrant. Un cop estigui tot el plat cobert, poseu un altre paper de cuina per damunt, amb el que aconseguireu assecar per complert els talls i al mateix temps acabar amb el procés de descongelació.Just abans de servir munteu el plat amb els talls de bacallà amanits amb l’oli d’oliva i el cibulet tallat en trossos ben petits.El podeu servir acompanyat de torradetes.