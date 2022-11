​Aragonès: «Maynou liderarà el nou impuls de Granollers després de massa anys d'un govern monocolor»

Ahir @ERCGranollers presentava a la @NuriaMaynou com a candidata a l' alcaldia de #Granollers amb l' escalf del molt Hnble. President de Catalunya @perearagones i el Conseller de Salut @manelbalcells Una Sala Tarafa plena on es va plantejar un nou Granollers. pic.twitter.com/IbmsJaV110 — Enric Gisbert 🎗 (@EnricGisbert) November 19, 2022

Xiulets i protestes a l’exterior

El president de la Generalitat,, i el conseller de Salut,, han donat suport a la candidata d’ERC a l’alcaldia de la ciutat,. Els tres han intervingut aquest divendres al vespre en un acte a la Sala Tarafa.Aragonès ha elogiat de la candidata que “té la ciutat al cap", "" i el convenciment de disposar de "tots els actius" per poder exercir elcomarcal i de país amb empenta econòmica i associativa.A la vegada, però, Aragonès ha criticat "", en referència als governs socialistes dels últims anys. Per això li ha promès el suport del Govern amb polítiques d'impuls en la transició energètica i de reindustrialització.Per la seva banda, l’exregidor granolleríha elogiat la tasca de Maynou: "S'ha merescut el respecte de tothom per la seva feina incansable".Maynou, per la seva banda, ha parlat deper, segons ha dit, "donar resposta als reptes pendents" que té "un nou Granollers". Reptes que passen per una ciutat connectada, que treballi per la transició ecològica, amb talent, amb impuls i cuidadora.Maynou ha incidit en propostes per aquests eixos. Com un tramvia que connecti els polígons de Granollers, Canovelles, les Franqueses i Montmeló o el parc central que proposa des de l'anterior mandat amb la unió del parc Torras Villà i la plaça Barangé. Maynou ha lamentat que no hi hagi connexió entre les tres reformes que el PSC ha fet al carrer Girona i l’avinguda Sant Esteve.Pel que fa a l’economia, Maynou creu en "i ha alertat que el sector logístic "s’està fent molt present" a la ciutat, però que "necessita molt terreny però aporta poca ocupació". Pel que fa a l’àmbit sanitari, ha parlat que l'Hospital "necessita una nova eina de gestió, que ha de ser un consorci públic".La visita d’Aragonès a Granollers ha comptat amb la presència d’una vintena de persones, que l’han xiulat i escridassat. Han cridat consignes en contra de la taula de diàleg i altres com "No us tornarem a votar".Les crítiques han estat contestades pels simpatitzants d’ERC a l’exterior. I, a dins, pel propi Balcells. Tal i com recull SomGranollers, Balcells ha recordat quan es van convertir, l’any 1995 i amb Quico Sala, en els primers regidors republicans a la ciutat després de la recuperació de la democràcia. "Érem dos regidors independentistes quan aquesta colla d'aquí fora encara no havien despertat. Aquests que van estar pactant anys amb la dreta espanyola ara ens volen donar lliçons d'independentisme", ha etzibat.