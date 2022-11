Roca Umbert Market: nou mercat nadalenc d'artesania i disseny de proximitat a Granollers

Aquest Nadal neix a Granollers un nou espai de trobada per a dissenyadors, artesans i creadors independents. És elque, ubicat a Dents de Serra de l'antiga fàbrica tèxtil, obrirà, en horari de divendres de 17 a 21 h, i dissabte i diumenge de 10 a 21 h.Es tracta d'un nou mercat nadalenc impulsat per l'Ajuntament de Granollers en col·laboració amb, un dels markets de referència de la comarca. La nova proposta s'integra en lade la ciutat i té com a objectiu posar en valor el talent de la ciutat i potenciar els seus productes en un punt de trobada de l'art fet a mà i productors locals.Les inscripcions per participar com a paradista ja es poden formalitzar en aquesta web