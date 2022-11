Caldes de Montbui comença una investigació per identificar les víctimes de l'espoli franquista

Un mínim de 163 afectats

L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha posat en marxa un estudi pera la localitat i. L'objectiu és elaborar un llistat detallat de les persones físiques i jurídiques que en van ser víctimes i establir les bases probatòries per a futures accions de rescabalament i restitució que se puguin presentar davant dels tribunals. La primera fase del pla de treball servirà per recollir dades dels documents existents en arxius, i es preveu que acabi al febrer de 2023.L'elaboració d'aquest estudi permet donar resposta, en part, a una moció aprovada per majoria absoluta al ple municipal del 27 de maig de 2021 i a instàncies dels grups municipals d'ERC i CiU. En ella es reclamava la recerca i avaluació dels casos d’espoli en diversos àmbits que es van produir a Caldes de Montbui durant la dictadura franquista.En ladel pla s'analitzaran els arxius centrals dels ministeris d'Hisenda i de Treball a Madrid, i s'iniciarà la recerca dels expedients duts a terme pel Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques que es conserven a l'arxiu general del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'anàlisi d'aquesta documentació és essencial perquè és la que, des del 1939,s encarregats de l'execució dels embargaments a entitats i persones encausades per responsabilitats polítiques.L'estudi també té com a objectiu analitzar el cas concret de l'espoli del, per valorar i descriure el patrimoni de l'entitat que no ha estat ni retornat ni rescabalat. Les properes fases de l'estudi han d'avançar amb l'anàlisi dels fons conservats en la resta d'arxius prioritaris, localitzant els expedients requisitoris tramitats en els diferents jutjats de responsabilitats polítiques que, actualment, estan disgregats en fons d'arxius diversos, com ara militars, administratius o històrics.En una primera recerca exploratòria, s'ha constatat que, com a mínim, es van jutjarde Caldes de Montbui que van ser executats o empresonats. D'aquests, 22 havien estat membres de diverses juntes directives del Centre Democràtic i Progressista de Caldes, però també hi ha els expedients dels regidors de l'ajuntament i el del darrer alcalde republicà, Josep Tura Casas.