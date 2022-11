Agbar destaca que l'FP té 6 vegades menys atur juvenil i ofereix més oportunitats laborals

Cinc anys

Representants d’han visitat l’(EMT) de Granollers per entregar els ajuts al transport als alumnes de l’. Es tracta de la primera convocatòria d’aquestes beques que atorga l’EMT de la mà de la companyia, i que tenen l’objectiu de facilitar la mobilitat de l’alumnat i impulsar aquest cicle en municipis d’altres comarques.El director d’Acció Social d’Agbar,, ha fet una xerrada als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en xarxes i estacions de tractament d’aigües. Durant aquest acte, el directiu ha pronosticat que "en els pròxims anys, les noves vacants estaran cobertes per persones que vinguin de l’FP de grau mitjà. La previsió pel 2025 és quedels llocs de treball requeriran una qualificació intermèdia".De fet, Campos valora que, davant les conseqüències de l’emergència climàtica, "la societatper impulsar una economia més sostenible i digital, i contribuir al desenvolupament d’altres sectors". Precisant xifres, ha destacat que "si bé hi ha gairebé un 40% d’atur juvenil, d’aquest, només el 7,56 % afecta els titulats en cicles formatius de Grau Mitjà. Per tant, la formació professional téatur juvenil i ofereix més oportunitats laborals".També hi ha participat la directora de l’EMT,, que ha posat el focus en "la necessitat que més empreses es comprometin amb l’FP Dual per poder ampliar-la a altres cicles formatius i oferir més oportunitats a l’alumnat”.Seguidament, Campos i la gerent territorial de la companyia,, han lliurat els ajuts al transport a dos alumnes del segon curs del CFGM. Finalment, s’ha fet una visita a l’aula de xarxes on estaven fent pràctiques els alumnes de primer curs.L’Escola Municipal del Treball va implementar el cicle formatiu de grau mig en xarxes i estacions de tractament d’aigües el curs 2017-2018. Des de llavors, s’han graduat una vuitantena d’alumnes. Aquest curs escolar es graduaran quinze alumnes més i divuit estan cursant primer.Els alumnes d'aquest model de formació dual, on es combinen les classes a l’aula i l’aprenentatge a l’empresa, tenen l’oportunitat de realitzar les pràctiques a l’empresa durant el matí i, a la tarda, tenen lloc les classes a l’institut. En el segon curs d’aquest grau mitjà, dels 15 alumnes matriculats, 6 d’aquests estan cursant les pràctiques a Agbar, on els operaris els ensenyen l’ofici amb la pràctica i poden tecnificar i ampliar els seus coneixements.Segons ha destacat Agbar, la tecnificació i innovació del sector de l’aigua permet generar llocs de treball de qualitat. Per això, és vital que la formació estigui adaptada a les necessitats de les empreses i la Formació Professional Dual està precisament dissenyada per aconseguir aquest objectiu.