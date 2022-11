​Granollers projecta una planta fotovoltaica a Can Cabanyes per al consum d'infraestructures comarcals

L’Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona construiran unaals terrenys de l’antic abocador municipal, al polígon ambiental Can Cabanyes.Serà un equipament de, i el 54% de la producció fotovoltaica que produeixi servirà per subministrar la planta de compostatge del Consorci comarcal de Gestió de Residus i l’estació depuradora del Consorci Besòs-Tordera. El 46% restantLes obres estan pressupostades endels quals la Diputació de Barcelona en subvenciona 1,5 a través del Programa sectorial Renovables 2030. L’alcaldessa de Granollers,, preveu que la inversió estigui amortitzada com a molt tard el 2028.En una visita als terrenys aquest dimecres, Barnusell ha assegurat que el projecte evidencia "la granper la transformació energètica". Per la seva banda, el diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, ha felicitat Granollers com a "referent en l’àmbit del medi ambient" i ha ressaltat que el parc fotovoltaic suposa una "implantació massiva d’energia verda" no vista mai abans. A banda de reduir la factura energètica, Gomar ha aplaudit que "implicarà una gran disminució de CO2 a l’atmosfera".