La velocitat a la carretera de Santa Agnès es reduirà de 80 a 60 km/h

La Generalitat s'ha compromès a tirar endavant diversos treballs pera la, als accessos de, a la Roca del Vallès. En aquest punt, la setmana passada hi va haver un accident mortal d'un motorista i els veïns van tallar la via demanant més seguretat.L'anunci s'ha fet després de la reunió que han tingut membres de l'equip de govern i responsables de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat.Segons informa VOTV, en concret en les pròximes setmanes, de 80 a 60 km/h. A més, es posaran bandes reductores de velocitat.A més, les dues parts s'han compromès també a treballar en altres actuacions. Per exemple, hi ha la possibilitat d'instal·lar un radar, la millora de la senyalització horitzontal i laa la intersecció amb l'Avinguda d'Antoni Gaudí. Precisament aquesta última és la més demanda pel veïnat, que aquest dilluns ha tornat a tallar la carretera per reclamar a la Generalitat mesures urgents.De fet, la Generalitat ja s'havia compromès a dur a terme a principis d'any millores de la seguretat similars a les que ha afirmat que es durant a terme durant les properes setmanes, però a dia d'avui els treballs no han començat.