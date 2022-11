​Un estudi sobre els boscos del Vallès Oriental guanya el premi 22è Memorial Joan Camps

El projecte El paisatge vallesà als segles XVI-XVIII: boscos, explotació forestal i economia al Vallès Oriental d’època Moderna, presentat pel doctor en Història Alfredo Chamorro Esteban, ha resultat guanyador de la Borsa d’Estudiconvocat per l’Associació Cultural de Granollers a través del Centre d’Estudis de Granollers, en conveni amb l’Ajuntament de Granollers.El jurat del premi, integrat per, va considerar de gran interès el projecte per la seva temàtica, que "i que acredita un coneixement exhaustiu de les fonts documentals arxivístiques disponibles, tant de les més properes com les d’arxius de fora de la comarca. El guanyador de la borsa d’estudi, que té una, haurà de realitzar el treball sota el control científic del jurat en el termini d’un any.El jurat també va voler destacar de manera especial el projecte, de, per la qualitat del projecte i l’interès de recuperar una figura destacable del món científic català de l’època, vinculat a Granollers.