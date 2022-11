​Granollers serà punt de trobada entre el cineclubisme mundial i català

En els propers dies, Granollers acollirà dos actes que situen a la ciutat com a. En primer lloc, l’Acadèmia del Cinema Català retràen un acte el proper dimecresa partir de les 19h al. En segon lloc, entre els dies 17 i 20 de novembre, la Federació Catalana de Cineclubs (FCC) i la Federació Internacional de Cineclubs (FICC) celebren unade federacions nacionals en motiu de la celebració del 75è aniversari de la FICC.Respecte la trobada de l’Acadèmia, consistirà en una conversa sobre el, el passat, el present i, sobretot, el futur. es comptarà amb la presencia d'Emma Fernández, presidenta de la Federació Catalana de Cineclubs i del Cineclub Barcelona Espai de Cinema; Anna Lati, del Cineclub del Diable de Martorell; i Ricard Caussa, president de l’Associació Cultural i membre del Cineclub de l’Associació Cultural Granollers. L’objectiu d’aquesta trobada és lad’un moviment que, tal i com destaca l'organització, amb més de 50 anys d’història, "continua viu i adaptant-se a les noves necessitats socials i culturals com un espai actiu de comunicació, aprenentatge i reflexió cultural".D’altra banda, la Federació Catalana de Cineclubs (FCC) i la Federació Internacional de Cineclubs (FICC) realitza entre el 17 i el 20 de novembre de 2022 a la ciutat una trobada internacional de federacions nacionals de cineclubs, amb representants d'Estònia, Sèrbia, Itàlia, Portugal, Alemanya, Dinamarca, el País Basc, Marroc, Cuba, Mèxic, Colòmbia, Equador, Bangladesh i Nepal. A més, es connectaran de forma virtual delegats des de Burkina Faso, Nova Zelanda, Austràlia, Índia, Noruega i Rússia. Es tracta d’un acte tancat al públic, que celebra els 75 anys que compleix la FICC.