La 6a Vallèsbot repta l'alumnat a crear ginys tecnològics per la gestió de l'aigua

El projecte Vallèsbot

Aquest dilluns s’ha presentat a la sala de plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès la, el projecte intermunicipal per la implementació dels coneixements de laa reptes de caràcter social del nostre entorn més proper.Aquest curs 2022-2023 la Vallèsbot porta per títol Aigua, gota a gota i demana a l’alumnat participant de centres educatius de primària i secundària deque dissenyique ajudin a la gestió d'aquest recurs essencial des d'una vessant aplicada.El resultat de la feina feta a l’aula pels alumnes es presentarà públicament ela la Roca del Vallès. L’any passat, la presentació es va fer a Canovelles, mentre que les primeres edicions van celebrar l’activitat central a Granollers., mestra de l’escola Pilar Mestres-Jaume Torrens de la Roca, ha destacat que "la Vallèsbot també busca la igualtat real entre l’alumnat, basat en els valors de la coeducació i per afavorir el desenvolupament de les persones". Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials del Maresme i Vallès Oriental,, ha explicat que el projecte "és un exemple de. A més, enguany treballem amb l’horitzó que ens marca el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible".Els alcaldes i l’alcaldessa dels municipis que participen en la Vallèsbot han coincidit en agrair l’esforç dels equips docents i fer valdre la seva implicació perquè any rere any aquest projecte singular tiri endavant. L’alcaldessa de Granollers,, ha destacat que la iniciativa "desperta les vocacions tecnològiques als infants, i sobretot en les nenes. Cal recuperar la perspectiva de gènere i recuperar el nom de les dones que han fet avançar tant aquests àmbits".L’alcalde de les Franqueses del Vallès,, ha reflexionat sobre el lema d’enguany i ha dit que "els ajuntaments han viscut en molts casos d’esquena als rius. Estem revertint tot això, l’aigua és un bé escàs i els infants trobaran solucions innovadores als reptes en aquest àmbit".L’alcalde de Canovelles,, ha manifestat que "educació és sinònim de transformació", i ha afegit que "hem d’explicar com fem els municipis el tractament de l’aigua i cal prendre consciència d’aquest bé escàs".Per últim, l’alcalde de la Roca del Vallès,, ha agraït la presència de tots els agents i ha recalcat que "els canvis en molts casos venen de la mà de l’impuls dels equips docents i els infants. Segurament els nens i nenes seran qui ens conscienciaran als adults de tot el que aprendran i fomentaran un desenvolupament sostenible i un ús racional de l’aigua".Les inscripcions per aquesta 6a edició encara estan obertes i els centres educatius de primària i secundària dels municipis de Granollers, Les Franqueses del Vallès, la Roca i Canovelles que vulguin participar-hi encara s’hi poden inscriure.En la passada edició, que va girar entorn de la bicicleta, hi van participar prop de: 11 de Granollers, 6 de Canovelles, 1 de la Roca del Vallès i 1 de les Franqueses del Vallès.El projecte Vallèsbot va néixer el curs 2017/2018 del treball en xarxa entre professors, centres educatius, Ajuntaments i el Servei Educatiu del Vallès Oriental. Es tracta d’una activitat intermunicipal per la implementació dels coneixements de la robòtica i el pensament computacional tot donant solucions a reptes de caràcter social del nostre entorn més proper. A diferència d’altres projectes de vocació i cultura tecnològica, la Vallèsbot no és competitiva i es fa en horari lectiu, fet pel qual tot l’alumnat pren part de la proposta i aprèn de la construcció i programació de robots.