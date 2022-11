El Pressupost de Granollers per l'any vinent arriba als 104 milions d'euros, un 7,5% més

El Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per l'any vinent arribarà alsque els d'aquest any. Segons detalla VOTV, la inflació, la pujada de salaris i l'increment del cost de l'energia són els principals responsables d'aquesta pujada. De fet, el regidor d'Hisenda,, ha explicat que el govern municipal ha hagut d'apujar alguns impostos per incrementar els ingressos en cinc 5 milions d'euros.Aquest pressupost serà l'últim d'una legislatura amb dos elements excepcionals: la pandèmia i la invasió russa d'Ucraïna, que han condicionat d'allò més l'economia.A l'altra banda de la balança hi ha les inversions, que gràcies als Fons Next Generation s'incrementaran fins als 13 milions i mig, ja que s'hauran de cofinançar molts projectes que rebran ajuts provinents d'Europa. Com el de l'anella verda, un dels principals exemples de com el consistori vol fer de Granollers una ciutat més verda i sostenible.Cal destacar, també, que la meitat de les inversions que aporta l'Ajuntament seran amb recursos propis, i que l'endeutament no creixerà més enllà del 35%. També pujarà la despesa en neteja per complir amb l'objectiu d'una ciutat més neta i segura.Pel que fa a projectes d'inversió concrets, destaquen els 2,7 milions per la futura planta solar de Can Cabanyes, els gairebé 2 per acabar la reforma de la piscina coberta i els 1,8 per l'anella verda.