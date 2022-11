Josep Maria Gayolà, candidat d'ERC Sant Celoni i la Batllòria a les eleccions municipals 2023

Les eleccions municipals 2023 a Sant Celoni i la Batllòria

encapçalarà la candidatura d'a les properes. Així ho va decidir per unanimitat l'assemblea local del partit celebrada el passat 11 d'octubre i que no s'ha fet oficial fins a primera hora d'aquest matí.L'actual regidor d'ERC a l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria s'ha adreçat remarca que "hem d'obtenir un bon resultat a les eleccions municipals per continuar impulsant aquelles polítiques iniciades per Esquerra que aposten per la." Gayolà considera que és temps de prioritzar allò que és realment important, el benestar dels veïns i veïnes en tots els àmbits i això passa per portar a Sant Celoni i la Batllòria "a transformar-se en un municipi més, mési més".El candidat republicà, anima tothom a participar des de la unió: "Aquest és un projecte nostre, de tots i totes, de la militància, però també d'aquells celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques que vulguin canviar el nostre municipi amb elsque ens venen. Hem de fer-ho possible des de la unitat d'acció, fent pinya i liderant les polítiques que tornin a posar Sant Celoni i la Batllòria al capdavant de la comarca".Josep Maria Gayolà Castells va néixer al 1970 i va especialitzar-se en electro mecànica. Actualment combina la gestió de la regidoria de Promoció Econòmica amb la gestió de la seva empresa des d’on assessora a petites i mitjanes empreses en l'àmbit tecnològic. És també president de l'i col·labora sempre que pot amb les diferents colles geganteres de Sant Celoni i la Batllòria.Anteriorment va ser membre assesor d'ADICAE (Associació de defensa d’usuaris de Bancs i Caixes).