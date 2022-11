La Garriga acull el plenari de l'Assemblea Nacional de Dones d'ERC

Esquerra Republicana ha celebrat aquest dissabte el plenari de l'a la Garriga, en una trobada que ha agrupat prop de dues-centes dones militants del partit.La secretària general dels republicans,, s'ha adreçat a l'Assemblea telemàticament des de Ginebra assegurant que volen "decidir quin és el nostre destí, per exercir tot allò que faci falta perquè totes les dones del nostre país no vinguin predeterminades, que la societat no ens imposi allò que s'espera que hem de fer o ser".Posteriorment, la vicesecretària de Feminismes i Drets LGTBI i diputada al Parlament de Catalunya,, ha recordat que "Esquerra Republicana és un partit que s'està feminitzant. Ara el repte és el de la qualitat, el de construir les temàtiques i les polítiques amb mirada feminista, ja sigui tant dintre l'organització com al govern de la Generalitat o les cambres parlamentàries".En acabar, l'alcaldessa de la Garriga,, ha afirmat que "el nostre desig compartit ha de ser poder tenir una vida on poder sembrar quelcom productiu per aquelles dones que ens precediran, i això és una gran responsabilitat que tenim en aquest pressupòsit republicà i feminista que representem".Tot seguit, s'ha fet una taula rodona on hi han participat activistes a favor dels drets de les dones en diferents àmbits i llocs del món.L'acte ha comptat també amb la participació de la secretària general adjunta i portaveu del partit,; la consellera d’Igualtat i Feminismes,; la consellera de Cultura,; i la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea,Totes les presents han aprofitat la jornada per retre homenatge a totes les alcaldesses d'Esquerra Republicana que, en aquesta última legislatura, han patit una moció de censura al seu Ajuntament i per això els hi han fet entrega d'un penjoll commemoratiu.