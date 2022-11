Milloren la seguretat del vial d'accés al centre penitenciari de Quatre Camins

Pendents d'un nou vial d'accés

La Diputació de Barcelona ha completat la millora de la seguretat del vial i el pont sobre la línia de ferrocarril així com la seva estructura, d, antiga BP-5002, dins el terme municipal de Granollers. El final de les obres, que han comportat una inversió de més de 138.000 euros, han estat visitades aquest divendres pel diputat d'Infraestructures i Espais Naturals,, i l'alcaldessa de Granollers,Aquest vial és el principal accés al Centre Penitenciari de Quatre Camins que surt de l'enllaç de les carreteres C-35 i BP-5002, dels qual la Diputació de Barcelona n'és titular d'un tram de 59 metres, i en el qual es troba un pont sobre les vies de ferrocarril.El diputat Pere Pons ha destacat que, malgrat el curt tram d'aquest vial del qual n'és titular la Diputació de Barcelona,com la que s'ha executat, especialment per millorar la seguretat dels vehicles que circulen pel pont així com per la mateixa seguretat de la línia del ferrocarril que passa per sota.Pons ha dit que l'actuació realitzada respon a una demanada de l'Ajuntament i del mateix centre penitenciari, per l'alt volum de vehicles que hi transiten diàriament, no només del personal que hi treballa, sinó també dels visitants, donant un potencial d'uns, atenent que es tractava d'un tema de seguretat i que el pont no podia seguir com estava.També l'alcaldessa ha celebrat l'execució d'aquesta obra, especialment pel que suposa en millorar la seguretat del vial que dona accés a aquest equipament al que diàriament hi acudeixen moltes persones, tant pel que fa a treballadors com també als visitants dels residents.El planejament associat al centre penitenciari preveu l'execució del vial d'accés al mateix des de l'enllaç de l'autopista AP-7 amb la carretera BP-5002. A l'espera de l'execució del, es va acordar el condicionament del vial en el tram de titularitat de Diputació de Barcelona i el seu posterior traspàs a l'Ajuntament de Granollers.La intervenció realitzada ha comportat millorar la seguretat viària del pont, amb la substitució dels sistemes de contenció de vehicles existents per uns actualitzats a normativa i instal·lació reixa antivandàlica, i millorar la seva seguretat estructural amb la reparació de les deficiències existents a l'estructura del tauler, això com la viabilitat amb reparació i substitució del paviment existent, a més d0'una nova senyalització.