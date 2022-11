Emilio Cordero tornarà a ser el candidat del PSC a Canovelles

"Em sento un privilegiat de poder tornar a encapçalar la llista del". Així s’ha expressat l’actual alcalde,, després de sera les eleccions municipals del pròxim mes de maig. En declaracions que recull el partit, Cordero ha assegurat que afronta el repte "amb la mateixa passió que el primer dia".El ja candidat ha destacat que els canovellins "es mereixen tenir, que estigui a l’alçada de de les circumstàncies, donant-los suport i escoltant-los, aquesta és i ha estat sempre la meva prioritat".Cordero afrontarà aramunicipals com a candidat. En les últimes, les del 2019, va aconseguir una amplia majoria absoluta ambque conformen el consistori.Cordero ha assegurat que, tot i les dificultats per la pandèmia, han complert més del 80% del programa electoral de fa tres anys: "Això és un aval important de cara als veïns i veïnes de Canovelles, que han pogut veure com els anys de pandèmia hem donat la cara, no hem deixat ningú enrere i hem lluitat per aconseguir els ajuts necessaris per qui ho necessita". De fet, el candidat ha precisat que han fet inversions per valor de nou milions d'euros.L’actual alcalde, a més, ha volgut deixar clar que el projecte socialista "continua actiu i és vigent, tenim projecte de futur pel municipi". En aquest sentit, ha avançat que hi ha projectes "molt potents" que es desenvoluparan properament i que suposaran la construcció d’habitatges de protecció oficial, la transformació del mercat d’alimentació i la creació de nous equipaments, entre d’altres.Pel que fa a la resta de la llista, el PSC ha explicat que alguns dels candidats repetiran, però d'altres "faran un descans després d’aquests quatre anys intensos".